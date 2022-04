Nuova Peugeot 308 SW: il 1.2 benzina è una buona scelta? La prova

Della nuova Peugeot 308 2022 ibrida e Diesel vi ho raccontato tutto in occasione della prima prova su strada alla world premiére. Ciò che ancora mancava era il test della versione station wagon con motore benzina 1.2 turbo da 130 CV, che è tanto interessante - per prezzo d'acquisto e libertà dalle limitazioni imposte ai Diesel - quanto oggetto di pesanti interrogativi. Sarà sufficiente un motore così piccolo in un'auto da viaggio e da famiglia? Quanto consuma, veramente?

Inutile dire che un agente di commercio farebbe probabilmente meglio a considerare la nuova Peugeot 308 SW Diesel, ma se pensate che quella a benzina consumi come un rubinetto aperto, beh, vi sbagliate. Per metterla alla prova sono partito da Milano alla volta di Bassano del Grappa, dove mi aspettava una visita alla storica azienda Nardini: colosso mondiale delle grappe e dei liquori, che da qualche anno ha una sede spettacolare, riconoscibilissima per le celebri Bolle dell'archistar Massimiliano Fuksas.

Peugeot 308 SW sotto le Bolle di Fuksas alla sede Nardini di Bassano del Grappa

NON È UN DIESEL, MA SI AVVICINA Il primo tratto di strada è in percorso extraurbano, nell'hinterland di Milano, per andare a imboccare l'autostrada BreBeMi. Subito la Peugeot 308 SW 2022 si rivela molto parca nei consumi. Viaggiando in modalità di guida Eco - la più risparmiosa - il computer di bordo registra una media di circa 5,5 l/100 km, pari a 18 km/l. Passato il casello, azzero il rilevamento e mantengo i 130 km/h previsti dal codice per una ventina di chilometri, ottenendo una rispettabile media di 6,25 l/100 km (16 km/l), per un'autonomia vicina ai 700 km con un pieno. La versione a gasolio fa meglio, ma quella a benzina si difende comunque molto bene.

Tanti chilometri in autostrada sono l'occasione perfetta per mettere alla prova anche i sistemi di aiuto alla guida ADAS, che sull'esemplare in prova mi offrono la guida assistita di livello 2. In pratica, attivo il cruise control adattivo, premo un ulteriore tasto sulla razza sinistra del volante e l'auto individua la corsia in cui si trova, per poi tenerla in maniera automatica, adeguando la velocità se incontro un veicolo più lento davanti a me. Avviare il meccanismo è facile e immediato, meno immediato è imparare a fidarsi del pilota automatico, che nella fase di superamento degli altri veicoli mantiene la corsia senza preoccuparsi di aumentare il margine dalla parte del veicolo in avvicinamento. Dopo qualche chilometro, però, prendo fiducia e lo lascio fare, senza però mai abbassare la guardia: non si sa mai!

Peugeot 308 SW, le gomme Continental Winter Contact dell'auto in prova

STATION WAGON AGILE In viaggio apprezzo la grande rilassatezza che la 308 mi concede, forte degli aiuti alla guida, e della silenziosità del motore, il cui timbro è davvero ben isolato dall'abitacolo: persino in piena accelerazione. Fanno più rumore le gomme nel loro rotolamento, ma quelle sull'auto in prova sono invernali e dunque più rumorose in virtù della scolpitura a lamelle. Si tratta di Conti Winter Contact in misura ribassata 225/40 R18, che esaltano le grandi doti di guidabilità e tenuta di strada della Peugeot: tanto sui curvoni autostradali quanto nel misto affrontato con brio: situazione in cui la station wagon francese mette in mostra ottime doti di agilità e precisione, quasi da compatta.

LA 308 IN CIFRE Intendiamoci, il tre cilindri PureTech da 1,2 litri non è la prima scelta per chi ha voglia di correre, ma passando dalla modalità di guida Eco alla Comfort, e di qui alla Sport, diventa più reattivo e grintoso, riuscendo a garantire comunque una vivacità apprezzabile. Del resto, 130 CV sono una potenza più che sufficiente e si accompagnano a 230 Nm di coppia espressi già a 1.750 giri: un regime da Diesel. In cifre, la 308 SW 1.2 PureTech fa registrare 210 km/h di velocità massima dopo uno 0-100 km/h in 9,9 secondi: numeri di tutto rispetto.

Peugeot 308 SW, la levetta di comando del cambio EAT8

IRRINUNCIABILE AUTOMATICO Nel piacere di guida - così come nel comfort - ha gran merito il cambio automatico a 8 rapporti EAT8, che si rivela sempre puntuale ed efficiente, esaltando le doti del motore. Tra l'altro, ha la buona abitudine di rimanere in modalità manuale-sequenziale, una volta che questa sia stata selezionata con il tasto M accanto alla levetta di comando del cambio. E le palette dietro al volante aggiungono un pizzico di sportività in più. Bene anche il volante, che ha una risposta omogenea e progressiva, e richiede il giusto sforzo al salire della velocità. Forse i più smaliziati potrebbero trovarlo poco comunicativo, ma la 308 non è un'auto da corsa, ricordiamolo.

A bordo il colpo d'occhio cade sulla strumentazione digitale Peugeot i-Cockpit 3D, con il suo schermo da 10 pollici a effetto tridimensionale. Ha menu regolabili e una grafica sofisticata, che richiede un po' di abitudine per una lettura veloce. Condiziona l'esperienza di guida per la particolare disposizione del quadro, che va guardato da sopra la corona del volante e non attraverso di essa. È una posizione di guida strana, quella delle Peugeot, e non a tutti piace, perché ti costringe a regolare basso il piccolo volante dal sapore sportivo. Non ha particolari controindicazioni, all'atto pratico, ma ti sembra di tenerlo tra le ginocchia.

Peugeot 308 SW, il volante va regolato basso per non coprire il quadro strumenti i-Cockpit

SCEGLI LE TUE SCORCIATOIE Altro dettaglio degno di nota è l'infotainment, che oltre al classico display touch ha anche quello che Peugeot chiama i-Toggles. È un secondo schermo touch posto al disotto del display vero e proprio. Mostra le icone configurabili, che consentono di creare scorciatoie per accedere velocemente alle funzioni preferite: dall'apertura di un menu particolare - per esempio quello della climatizzazione o degli aiuti alla guida - a un contatto telefonico che si chiama spesso. Di questo sistema apprezzo l'efficienza e la modernità, ma due aspetti sono, a mio avviso, poco gradevoli.

È TOUCH: PURE TROPPO Il primo è che gli schermi touch diventano molto rapidamente un campionario di ditate sul vetro: più schermi touch uguale più ditate in bella vista. Matematico. Il secondo è che alcune funzioni prendono il sopravvento sulle altre. Per esempio le immagini delle telecamere di manovra: quando si attivano perché i sensori registrano ostacoli nelle vicinanze, non mi permettono di richiamare alcuna altra funzione sul display centrale. Mi è successo al casello, mentre pagavo: volevo guardare la mappa del navigatore per capire quale direzione prendere al primo bivio, ma ho dovuto aspettare di allontanarmi dalla barriera e che il sistema di manovra si disattivasse da solo.

Peugeot 308 SW, lo schema dell'impianto audio Focal

UN OPTIONAL DA VALUTARE BENE Il navigatore è piuttosto invadente, invece, nel quadro strumenti: in alcune modalità di visualizzazione, le indicazioni sul percorso hanno la priorità sulla lettura dei dati di marcia, che non riesco a visualizzare all'approssimarsi di una svolta. Dall'impianto audio Focal con 10 altoparlanti e 690 W di potenza, che è un optional da 850 euro, mi aspettavo qualcosa di più. Sia chiaro: si sente bene, il suono è limpido e l'equalizzazione standard (comunque regolabile) è equilibrata. A mio gusto, però, gli manca un pizzico di profondità. Inoltre una parte del sistema occupa il doppiofondo del bagagliaio, rubando qualche litro di capacità: considerato che l'impianto audio di serie suona già bene, valutate con attenzione se investire nell'upgrade.

IL SUO ASSO NELLA MANICA Bene gli interni, che hanno un design curato e possono contare su materiali gradevoli al tatto, nella 308 SW in allestimento GT Pack in prova. Le porte posteriori nascondono bene alla vista il fatto che, subito sotto al finestrino, ci sia un profilo in plastica dura anziché soffice, come invece trovo davanti. Discreto lo spazio per quattro passeggeri, ma meno generoso con il quinto per via del mobiletto centrale ingombrante e del pavimento rialzato al centro. Oltre che per il piano di seduta, anch'esso in rilievo. Fiore all'occhiello della 308 SW è il bagagliaio, che ha una forma regolare e, in assenza del sopracitato impianto audio Focal, va da 608 a 1.634 litri di capacità. Tra le auto di questa lunghezza quasi nessuna fa meglio.

Peugeot 308 SW, il bagagliaio pieno di bottiglie di grappa Nardini

La Peugeot 308 SW PureTech 130 con cambio automatico EAT8 attacca ai 30.750 euro dell'allestimento Allure, per arrivare ai 35.950 euro dell'allestimento GT Pack in prova. Le versioni con cambio manuale da 130 o 110 CV sono disponibili a partire dal livello più basso Active Pack, per un prezzo minimo di 25.750 euro. Attenzione, in questo periodo di crisi delle materie prime, a personalizzare l'auto con dotazioni extra scelte dal menu à la carte si rischia di allungare i tempi di consegna (che già sono nell'ordine dei sei mesi, ci dicono). Meglio puntare sugli allestimenti più completi, che hanno la precedenza sulle linee di produzione rispetto alle versioni personalizzate.

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI In particolare, se volete la guida assistita di livello 2 il consiglio è puntare sulla 308 SW GT Pack che ce l'ha di serie, insieme con telecamere di manovra a 360°, portellone posteriore ad apertura elettrica e sedili anteriori elettrici, riscaldati e massaggianti. I fari Full LED Matrix con la strumentazione digitale i-Cockpit 3D e i sedili sportivi in pelle e Alcantara sono di serie a partire dall'allestimento GT. Scendendo di livello, la 308 SW Allure Pack ha già di serie cruise control adattivo, riconoscimento dei segnali stradali e monitoraggio angolo cieco, oltre al sistema keyless. La versione Allure può contare su frenata automatica di emergenza, sensori di parcheggio anteriori e retrocamera.

Motore 1.299 cc, 3 cilindri turbo, benzina Potenza 130 CV a 5.500 giri Coppia 230 Nm a 1.750 giri Velocità 210 km/h Da 0 a 100 km/h 9,9 secondi Cambio Automatico a 8 rapporti Trazione anteriore Dimensioni 4,64 x 1,85 x 1,47 m Peso a vuoto 1.420 kg Bagagliaio da 608 a 1.634 litri Prezzo da 30.750 euro

Pubblicato da Emanuele Colombo, 16/04/2022