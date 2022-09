Nuova Peugeot 208 elettrica, adesso viaggia per più di 400 km

Già lo scorso anno la piccola elettrica francese è stata oggetto di una prima ottimizzazione che ne ha aumentato l’autonomia di 22 km. Nel corso del 2023 arriverà una versione ancor più evoluta che consentirà un incremento dell’autonomia di oltre il 10%, arrivando a oltre 400 km complessivi (ciclo WLTP).

Nuova Peugeot e-208, il logo sul portellone

LE NOVITÀ Sotto il cofano arriverà innanzitutto un nuovo powertrain elettrico di 115 kW (156 CV) che va a sostituire quello attuale da 100 kW (136 CV). Si tratta dello stesso motore montato sulle nuove 308 elettriche e sul facelift di DS 3 presentato ieri, e che disporrà di una coppia motrice di 260 Nm disponibili immediatamente. Come sull’utilitaria premium di DS, anche su e-208 arriveranno poi batterie a maggior densità e con tensione di funzionamento a 400 V: a parità di ingombri, senza quindi nessuna modifica strutturale all’auto, la capacità lorda complessiva passa a 51 kWh (48,1 kWh utili).

Nuova Peugeot e-208, gli interni della piccola elettrica francese

MINORI CONSUMI La nuova e-208 mantiene le migliorie introdotte le scorso anno per la riduzione dei consumi, ossia una pompa di calore per il riscaldamento, pneumatici a basso attrito e un riduttore del cambio, per quando si viaggia ad alte velocità (specialmente in autostrada). Con questi accorgimenti, il consumo medio è ora di circa 12 kWh/100 km. Rimane invariata la capacità di carica: di serie l’auto monta un caricatore monofase da 7,4 kW per le colonnine in corrente alternata, o su richiesta uno trifase da 11 kW. Per la ricarica rapida in corrente continua e-208 monta un caricatore da 100 kW, che permette di ricaricare dal 20% all'80% della batteria in meno di 25 minuti. Qui trovate la nostra guida pratica alla ricarica dell’auto elettrica, proprio con Peugeot e-208.

Nuova Peugeot e-208, i cerchi in lega

QUANDO ARRIVA Prezzi in via di definizione (con un prevedibile, ma non esagerato ritocco verso l’alto), e arrivo nelle concessionarie a partire dal prossimo anno.



Pubblicato da Claudio Todeschini, 27/09/2022