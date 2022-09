DS 3, la piccola francese cambia faccia e percorre 500 km in elettrico

Come una top model, forte della collaborazione pluriennale con la Fédération de la Haute Couture et de la Mode, la piccola DS 3 debutta in occasione dell’inizio della settimana della moda di Parigi. La prima, importante novità del nuovo modello è l’abbandono della denominazione Crossback, ma non è l’unica.

Nuova DS 3 2022: visuale di 3/4 anteriore

Come spesso accade nei facelift di metà carriera, anche la piccola DS 3 mantiene invariate le dimensioni (4.118 mm x 1.791 mm x 1.534 mm, con un passo di 2.558 mm) ma cambia soprattutto nella parte anteriore dell’auto, dove spiccano le nuove luci verticali agli angoli dei paraurti, che riprendono quelle già viste anche sul facelift della sorella maggiore DS 7. Più grande la griglia centrale, a forma di diamante e con bordi in color nero lucido oppure cromati (in base al modello). Nuovo anche il disegno dei gruppi ottici Full LED - di serie su tutta la gamma - che su richiesta possono anche avere la tecnologia a matrice di LED. Si sono fatte più decise anche le linee della parte bassa del paraurti, con un occhio di riguardo all’efficienza aerodinamica.

Nuova DS 3 2022: la ''pinna'' centrale e le maniglie a scomparsa

QUANTI COLORI Invariato il profilo, con le maniglie a scomparsa e la caratteristica “pinna” sul montante centrale. Al posteriore il portellone è attraversato da un profilo nero lucido che avvolge i gruppi ottici, leggermente modificati nel disegno. I cerchi in lega sono di serie, da 17” o 18”, mentre la carrozzeria è disponibile in sette varianti di colore: cinque metallizzati (Grigio Cristallo, Grigio Platino, Grigio Artense, Nero Perla e Bianco Assoluto) e due nuovi perlati, il Rosso Diva e il Grigio Première che vedete in queste immagini. Volendo, è possibile anche avere il tetto nero o grigio a contrasto.

A prima vista l’abitacolo non è cambiato più di tanto, ma a guardare meglio si scoprono tante piccole novità: i materiali sono sempre di gran pregio, a sottolineare una volta di più la vocazione premium del marchio DS, con le caratteristiche cuciture “point-perle” o gli inserti in rilievo Clous de Paris. I sedili hanno una nuova schiuma ad alta densità che li rende più morbidi e avvolgenti, possono essere riscaldati, sono massaggianti (zona lombare) ed elettrici (avanti/dietro, su/giù, reclinazione e regolazione della zona lombare).

Nuova DS 3 2022: la plancia con rivestimento in pelle Nappa nera

PIÙ TECNOLOGICA Anche se di forma identica è cambiato il volante, con i comandi per gli aiuti alla guida e dell’infotainment raccolti nelle due razze, senza la necessità della - scomoda - terza levetta a sinistra. Lo schermo del sistema di infotainment mantiene la diagonale 10,3”, ma aumenta la risoluzione dello schermo ed è aggiornato all’ultima versione del software Iris System, che tra le tante novità introduce un assistente vocale più attento (e capace di capire 40 lingue), Apple CarPlay e Android Auto in modalità wireless. Completa la suite di aiuti alla guida che si completa, su richiesta, con il pacchetto per la guida assistita di secondo livello.

Nuova DS 3 2022: il nuovo volante con i comandi rivisti

FINITURE DA HAUTE COUTURE Nella versione top di gamma Opera l’abitacolo è in pelle Nappa nera con i sedili lavorati con motivo a cinturino, mentre il modello Rivoli ha i rivestimenti in pelle granata Nero Basalto con finiture in Nero Basalto. I modelli con caratterizzazione sportiva Performance Line hanno i rivestimenti dei sedili e della plancia in Alcantara. Rivisto completamente il modello Bastille, con sedili in tessuto Peruzzi Grigio Silicio, strisce granate effetto scala sulla plancia e sui pannelli delle portiere.

Nuova DS 3 2022: visuale di 3/4 posteriore

La versione full electric, chiamata ancora E-Tense, è quella che concentra le principali novità: il motore è più potente, e passa dai 100 kW (136 CV) del modello precedente a 115 kW (155 CV), con un leggero aumento anche della coppia motrice complessiva, che cresce da 260 a 270 Nm. Migliora la densità energetica delle batterie: a parità di ingombri hanno ora una capacità 54 kWh (50,8 kWh netti) e con un’architettura migliorata, che prevede anche una pompa di calore.

Nuova DS 3 2022: le nuove ruote da 18''

VA PIÙ LONTANO L’autonomia dichiarata cresce e arriva a 402 km nel ciclo WLTP combinato (con consumi di 12,6 kWh per 100 km, e oltre 500 km nel traffico cittadino. Un risultato reso possibile dalla maggiore capacità delle batterie, ma anche da tanti piccoli accorgimenti: l’uso dei fari a LED che consumano meno, il motore elettrico più efficiente, il frontale più aerodinamico, la minore altezza da terra (ridotta di 10 mm) e ruote più sottili. Il caricatore di serie assorbe 11 kW in corrente alternata e 100 kW in continua, che permette di passare dallo 0% all’80% di carica in meno di mezz’ora.

ANCHE MOTORI TERMICI DS 3 è disponibile anche con le motorizzazioni benzina PureTech 100 CV con cambio manuale a 6 rapporti e PureTech 130 CV con cambio automatico a 8 rapporti; in alternativa c’è anche a gasolio, con il BlueHDi 130 CV e cambio automatico a 8 rapporti.

QUANTO COSTA NUOVA DS 3: PREZZI E DISPONIBILITÀ

Nuova DS 3 2022: il restyling della piccola francese premium

La nuova DS 3 può essere ordinata a partire da domani presso uno dei 45 concessionari DS presenti sul territorio italiano, oppure prenotata online sul sito dsautomobiles.it. Per quanto riguarda i prezzi, ecco come si struttura l’offerta:

DS 3 PureTech 100 CV con cambio manuale da 28.050 euro

DS 3 PureTech 130 CV con cambio automatico da 31.550 euro

DS 3 BlueHDi 130 CV con cambio automatico da 33.500 euro

DS 3 E-Tense da 41.550 euro