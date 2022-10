Ibrido plug-in a GPL: Sportequipe 8, il SUV trimodale. Video

Forme di alimentazione alternative? L'ibrido plug-in. Oppure, un sistema bifuel benzina-GPL. Oppure, tutte e due le cose insieme. Sportequipe 8 un SUV speciale: coniuga l'elettrificazione all'alimentazione a gas, consuma poco e accumula un'autonomia di guida formidabile. Anteprima al Salone di Parigi 2022. Clicca Play sulla foto di cover per il mini video di anteprima.

RISING STAR Dell'offerta del sub-brand di DR Automobiles, Sportequipe 8 è il top di gamma e incarna nel migliore dei modi il processo di evoluzione tecnologica e qualitativa intrapreso dal marchio molisano, in crescita costante - e non solo in Italia - grazie alla collaborazione tra il Centro ricerca e sviluppo italiano e quello del partner industriale cinese.

TRIPLICE INTESA Per Sportequipe 8, una lunghezza di 4 metri e 72, un abitacolo a 7 posti, soprattutto una sofisticata architettura Hybrid Plug-in in grado di sprigionare complessivamente 320 CV e una coppia massima di 510 Nm, per un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 7 secondi. Il sistema consiste in un motore termico 1.5 turbo benzina da 115 kW e due motori elettrici (uno da 55 kW, l’altro da 70 kW) alimentati da un pacco batterie con tecnologia ternaria agli ioni di litio da 19,27 kWh, dall'autonomia di 100 km. Ricarica batterie da presa esterna, ma anche tramite frenata rigenerativa Brake-by-Wire, infine anche attraverso l'azione stessa del motore a combustione interna. La parte termica sfrutta la tecnologia Thermohybird benzina/GPL di DR Automobiles Groupe: da qui la natura ''trimodale'' di Sportequipe 8. Altra peculiarità, il cambio a variazione continua CVT ''a tre marce''.

DRIVING MODE Cinque diverse modalità di funzionamento: con un solo motore elettrico (a basse velocità), con entrambi i motori elettrici (a velocità intermedie), in parallelo con il motore termico e i due elettrici, in extended mode (motore termico e motori elettrici in serie, a velocità più sostenute), infine con il solo motore termico, quando la parte elettrica viene a mancare. Grazie alla triplice alimentazione, DR promette un’ autonomia complessiva di quasi 1.500 km: nessuna come Sportequipe 8.

INTERNI In abitacolo, pelle pregiata e un grande display TFT per tenere sotto controllo tutte le principali funzioni. Tra le dotazioni di serie, ecco tetto panoramico, softtouch Keyless System, sistema di telecamere a 360°.

IL LANCIO Nuova Sportequipe 8 sarà in vendita tra la fine del 2022 e gli inizi del 2023. Motorizzazione Hybrid Plug-in, ma anche Thermohybrid benzina/GPL (motore 2.0 TGDI turbo benzina a iniezione diretta da 260 CV, anche 4x4) e in formato monoalimentazione 1.6 TGDI turbo benzina da 200 CV. Sotto la data di lancio, si conoscerà pure il listino prezzi.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 17/10/2022