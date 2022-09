Fenomeno DR 5.0: ecco perché oggi è uno dei crossover più amati

La ricetta del successo? Pochi e semplici ingredienti, un gusto che segue la moda, ma che fa tornare in mente anche i sapori di una volta. La performance di DR 5.0 sul mercato estivo in parte è soprendente, in parte no. Se l'urban SUV sino-molisano, ad agosto, entra in top 10 della classifica assoluta delle vendite in Italia, un motivo esiste eccome, anzi più d'uno.

DR 5.0 protagonista del mercato estivo

PERSONAL BEST Con un totale di 1.540 unità immatricolate, il mese scorso DR 5.0 conquista il decimo posto nella graduatoria generale, lasciandosi alle spalle un mostro sacro come Renault Captur, e incalzando un'altra storica top seller come Toyota Yaris. Per il brand di Macchia d'Isernia, trattasi del primo caso in assoluto di un ingresso tra le ''magnifiche dieci'', e poco importa se l'exploit potrebbe forse essere in parte dovuto a una concentrazione di consegne proprio nel mese di agosto. DR 5.0 anche il terzo crossover dopo Ford Puma e Volkswagen T-Roc, ma soprattutto il primo modello alimentato a GPL.

STATO DI GRAZIA DR Automobiles attraversa un momento magico: con un volume complessivo, tra i marchi DR ed EVO, di 2.078 unità, ad agosto quota di mercato di quasi il 3% (2,92%): da inizio 2022, le immatricolazioni complessive sono 13.658 nel mercato italiano e circa un migliaio all’estero. Ad ottobre è previsto il lancio commerciale dei primi modelli Sportequipe e del K2 di ICKX, i nuovi brand presentati in anteprima lo scorso giugno a MIMO.

Nuova Ickx K2

LOW COST SUV Rinnovato pochi mesi fa, DR 5.0 (in sostanza, una DR 4.0 dallo stile più curato e meglio accessoriata) vende bene innanzitutto - ovvio - grazie al prezzo. Con 21.900 euro (23.400 euro in caso di duplice alimentazione benzina-GPL) ti porti a casa un SUV compatto (4 metri e 32) dall'aspetto abbastanza moderno sia fuori, sia dentro, inoltre dalla discreta capacità di carico (bagagliaio da 340 a 1.100 litri).

ADAS? NO GRAZIE L'equipaggiamento tecnologico di bordo non è all'avanguardia, ma è comunque sufficiente per intercettare i trend: c'è il quadro strumenti digitale, c'è un grande display centrale a sfioramento da 12,3 pollici compatibile sia con Apple CarPlay, sia con Android Auto. Tutti gli accessori sono di serie. Scarsi, invece, i dispositivi di sicurezza attiva: niente frenata automatica di emergenza, niente mantenimento in corsia, solo cruise control (non adattivo), assistenza alle ripartenze in salita e alle percorrenze in discesa, sensori di parcheggio posteriori con retrocamera, monitoraggio pressione pneumatici. Quanto basta, evidentemente, per sentirsi protetti e per agevolare buona parte delle situazioni di uso quotidiano. DR 5.0 un SUV costruito in larga parte in Cina? A quanto pare, la cosa non spaventa.

DR 5.0, gli interni

A TUTTO GAS Un onesto motore termico da 1,5 litri (117 cv), un classico cambio manuale a 5 marce, la sola trazione anteriore. Massa ancora scettica verso l'elettrificazione, meglio un rassicurante ''pieno'' di GPL, carburante che al contrario del metano, nel 2022 ha conservato prezzi accessibili, benché superiori a prima. Valore aggiunto dei servizi erogati dalla rete DR, infine, sono i 5 anni di garanzia su tutta la gamma.

PARTITO CONSERVATORE Il mercato dell'auto è come diviso in due: una parte corre verso l'auto elettrica e una guida sempre più automatizzata, l'altra parte - che non è affatto minoritaria - tira il freno a mano e pesca dal catalogo di quelle nuove auto che - a confronto - trasmettono un senso di ''usato sicuro''. E anche per questo, soprattutto, risultano più abbordabili al momento dell'acquisto, con costi di esercizio certi (o quasi).

DR 5.0, l'elettrico può aspettare

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 05/09/2022