DR EVO ELECTRIC, UN SUV AL PREZZO DI UN'UTILITARIA

Il mercato versa in uno stato di profonda ibernazione, il mercato dell'elettrico non batte un colpo. Il momento giusto per scendere in campo e formulare la proposta choc: l'elettrica che costa come una compatta, anzi come un'utilitaria. DR EVO Electric è uno sport utility a emissioni zero che tra sconti ed incentivi porta il prezzo sotto quota 20.000 euro. Fino al 30 aprile, sommando ecobonus statale e contributo dei concessionari, ti porti a casa un esemplare di EVO Electric per la somma di 19.900 euro (anziché i 29.900 euro del listino base), anche qualche migliaio di euro in meno se vivi in una di quelle regioni, come la Lombardia, che erogano incentivi locali. Sfoglia la gallery e scopri se tra di voi scocca empatia.

L'ultimo prodotto della molisana DR Automobiles, l'azienda fondata 15 anni fa da Massimo Di Risio, consiste dunque in un Suv compatto (4,14 metri di lunghezza) a trazione anteriore dal design moderno, l'equipaggiamento ultra-completo, e soprattutto l'alimentazione full electric. Il suo motore sincrono sviluppa 116 cv di potenza e 270 Nm di coppia motrice: la velocità di punta è di 130 km/h, accelerazione 0-50 km/h in 4,5 secondi. Un pacco batterie a litio ternarie da 40 kWh di capacità energetica consente un'autonomia di 300 km. Con caricatore da 6,6 kW di assorbimento, tempi di rigenerazione batterie in soli 40 minuti (dal 15% all'80%). Da presa domestica, tempi invece stimati in circa 8 ore.

Dati tecnici a parte, il valore aggiunto di DR EVO Electric (bagagliaio da 250/450 litri) risiede nel suo eccezionale rapporto prezzo/allestimento. Di serie, infatti, l'abitacolo include rivestimenti in ecopelle con inserti in carbon look, clima automatico, infotainment con display touch da 8 pollici con funzione mirroring per Android Auto ed Apple CarPlay, inoltre funzione park assist con 8 sensori di parcheggio e 4 telecamere per la visione a 360°. Completano la dotazione il cruise control, l'accesso keyless, i cerchi in lega da 16 pollici e i fari posteriori a LED. Dealer chiusi per emergenza COVID-19? L'acquisto è online. La promo di lancio (19.900 euro con rottamazione) comprende anche la consegna a domicilio.