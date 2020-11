LA FAMIGLIA CRESCE Sono passati ormai otto mesi dal debutto sul mercato della nuova DR 5.0, il SUV urbano che ha inaugurato lo “svecchiamento” di tutta la gamma della molisana DR, e che ha portato anche alla nascita del brand Evo, che comprende anche la BEV low cost Evo Electric.

CAVALLI EXTRA Arriva oggi sul mercato una nuova versione di DR 5.0, equipaggiata dal lungamente atteso motore benzina turbo, abbinato al cambio automatico. Il propulsore è il medesimo della DR F35, ed è un 1.5 turbo da 154 CV capace di erogare una coppia massima di 210 Nm a 3600 giri/min, e di raggiungere la velocità massima di 185 Km/h. Il cambio invece è un automatico a sei rapporti a doppia frizione.

MIGLIORA ANCHE DENTRO Le novità dal punto di vista estetico si limitano a qualche finitura cromatica, mentre la già ricca dotazione della DR 5.0 si arricchisce ulteriormente:

Due modalità di guida , Eco e Sport

, Eco e Sport Tetto panoramico lungo 1018 mm e largo 784 mm, con apertura e chiusura elettrica del parasole

lungo 1018 mm e largo 784 mm, con apertura e chiusura elettrica del parasole Fari ad accensione automatica , funzione follow me home

, funzione follow me home Sei altoparlanti (quattro anteriori e due posteriori)

ANCORA PIÙ SICURA L’aggiornamento più consistente riguarda però la sicurezza: il freno a mano è stato sostituito da quello elettronico, accoppiato alla funzione Auto Hold, e due airbag a tendina si aggiungono a quelli anteriori e laterali già presenti nel modello con motore aspirato. Più sicura anche la guida, grazie alle sospensioni posteriori multi-link indipendenti che sostituiscono quelle semi-indipendenti con barra di torsione.

ANCHE A GPL Come per il modello meno potente, anche DR 5.0 Turbo DCT è disponibile con doppia alimentazione benzina/GPL, con un sovrapprezzo di 1.000 euro rispetto al modello solo a benzina, che a listino costa 21.900 euro, nell’unica versione full optional di serie. La sola possibilità di personalizzazione consiste in un pacchetto da 500 euro che prevede il tetto nero lucido e i montanti di un colore a scelta, lucido o opaco, tra due tonalità di grigio, nero, bianco o rosso.