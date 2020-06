DR SUV - FASE 2 Dopo DR EVO Electric, SUV elettrico lanciato lo scorso aprile, la gamma della Casa molisana si arricchisce a giugno di DR F35. Sempre di SUV si tratta, ma a benzina, oppure a doppia alimentazione benzina/GPL. Il prezzo? Contenuto (si parte da 23.900 euro). Scopriamolo nel video e nelle foto, che trovate nelle rispettive sezioni, e attraverso le sue caratteristiche.

ANCHE GPL Nuova DR F35 monta un 1,5 litri turbo benzina da 156 CV, con una coppia massima di 230 Nm, disponibile con trasmissione manuale o automatica 6 rapporti con cambio a doppia frizione, solo con trazione anteriore. Proprio per la versione con cambio automatico esiste lo switch tra modalità Sport ed Eco, oltre alla modalità sequenziale. F35 è disponibile, come detto, anche in versione con doppia alimentazione benzina/GPL.

PRESTAZIONI E CONSUMI Nuova F35 registra una velocità massima di 185 km/h, mentre sullo 0-100 km/h ferma il cronometro a 10,5 secondi. Consumi di 7,8 l/100 km per la versione benzina e 9,8 l/100 km per quella a GPL, entrambe in configurazione manuale (ciclo WLTP). Per l'automatica si passa rispettivamente ai 7,4 l/100 km del benzina e ai 9,1 l/100 km del GPL (ciclo WLTP).

DIMENSIONI Il nuovo SUV DR ha una lunghezza di 4,47 metri, per un passo di 2,67 metri. F35 restituisce inoltre un abitacolo spazioso e piuttosto confortevole. La capacità di carico del bagagliaio è di 414 litri, che diventano 1.100 litri abbassando il divano posteriore.

DOTAZIONI Nell'abitacolo di F35 spicca lo schermo touch da 9'' attraverso il quale gestire il sistema infotainment di ultima generazione con connettività smartphone (Apple CarPlay e Android mirror screen, vale a dire la possibilità di visualizzare lo schermo del proprio device su quello dell'auto). Il quadro strumenti è costituito da un display LCD da 7'' che prevede la possibilità di scegliere tra tre temi (Dynamic, Fantasy, Passionate). DR F35 vanta poi di serie sistema keyless (apertura/chiusura portiere e accensione senza bisogno di inserire la chiave), park assist con 8 sensori di parcheggio e telecamera posteriore, interni in ecopelle, clima automatico e tetto panoramico di 92 cm di lunghezza. Più ricco l'allestimento della versione con cambio automatica: in più, anche 4 telecamere con visione a 360°, sedili anteriori riscaldabili e clima automatico bizona. Come ogni SUV che si rispetti, completano il quadro delle dotazioni l'Hill Holder Control e l’Hill Descent Control, mentre il sistema TPMS garantisce il costante monitoraggio di pressione e temperatura degli pneumatici.

DESIGN IDRODINAMICO Per ammissione dei suoi progettisti, DR F35 è ispirato al naturale scorrere dell’acqua: l'attenzione dedicata all'aerodinamica garantisce a questo SUV un un Cx tra i più bassi della categoria (0,338 il valore dichiarato). Il design sportiveggiante è garantito poi dal gruppo ottico posteriore a LED con tre elementi di luce verticale, dai cerchi in lega da 19'' (optional da 20'') e dal doppio terminale di scarico.

SICUREZZA Stabilità in marcia ed in frenata sono affidate ad una centralina Bosch ESP 9.3 con processore 4 core. Non molto ricca la dotazione quanto ad airbag: la versione base ne ha solo 4 (2 frontali anteriori, 2 laterali anteriori), che diventano 6 sull'automatica, con l'aggiunta dei 2 a tendina. Il sistema di costruzione 6D-Body del telaio, che prevede molteplici connessioni ad anello longitudinale e laterale, si fa garante di una struttura robusta. Questo schema di costruzione del telaio promette non solo di assorbire efficacemente il carico da impatto frontale, ma anche di disperdere uniformemente l'energia dell'impatto laterale. Il telaio chiuso a gabbia integrale è infine in massima parte realizzato in acciaio ad altissima resistenza, piegato a caldo, in grado di garantire - dicono dalla Casa - una rigidità alla flessione molto elevata, pari a 21.000 Nm/°.

PREZZI Nuova DR F35 è proposta ad un prezzo di listino di 23.900 euro per la versione manuale e 25.900 euro per quella automatica. In entrambi i casi è disponibile la doppia alimentazione benzina/GPL con 1.000 euro in più.