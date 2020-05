DACIA DUSTER TCe 100 ECO-G: COME CAMBIA DUSTER GPL 2020

Per due mesi si è viaggiato solo di immaginazione. Ora ripartire in quinta non è semplice, c'è ruggine incrostata dappertutto, dai motori delle auto allo spirito stesso degli automobilisti. Ripartire chiede oggi un mix di audacia, senso pratico, e soprattutto, costi sostenibili: materie nelle quali Dacia Duster è professoressa ad Harvard, e che in versione GPL esprime il massimo della filosofia ''low cost'', senza alcun sacrificio in termini di qualità e feeling di guida. Accantonato a fine del 2019 il 4 cilindri 1.6 SCe, dal 2020 Duster GPL pesca dalla banca organi Renault il nuovo 3 cilindri 1.0 TCe turbo benzina. Cala la cubatura, crescono tutte le altre voci, fatta eccezione semmai per la cavalleria. In attesa di provarla e di restituirvi le prime impressioni, oltre a qualche cifra su consumi e autonomia il più possibile realistiche, ecco tutto quello che c'è da sapere su nuova Dacia Duster TCe 100 ECO-G, il ''Suv da Fase 2''.





Cambia (eccome) sottopelle, resta identica di aspetto. Esteticamente, nuova Duster GPL è in tutto e per tutto identica alle edizioni monoalimentate diesel e benzina. Si classifica perciò come il classico Suv compatto a 5 posti, lungo 4 metri e 34, largo 1 metro e 80, alto 1 metro e 69, dal bagagliaio infine da 445 litri di capacità. La seconda generazione evolve, ma non stravolge, lo stile dell'antenata, rafforzando anzi il suo carattere roccioso, ma non invadente. Interni essenziali ma intelligenti: qualità dei materiali dignitosa, grado di tecnologia che cresce al crescere dell'equipaggiamento. Per un approfondimento su Duster di seconda generazione, vi rimandiamo in ogni caso al nostro articolo dell'epoca.

Come piattaforma per Duster bi-fuel, Dacia si converte dunque al nuovo 1.0 tre cilindri turbo (sigla 1.0 TCe 100) che col Suv franco-rumeno ha già fatto conoscenza lo scorso autunno, e che per la duplice alimentazione è già predisposto. Un gioiellino di tecnologia, il tricilindrico dell'Alleanza Renault-Nissan, che si distingue per alcune soluzioni all'avanguardia: come il turbo con valvola elettronica wastgate, il variatore di fase in aspirazione e la pompa dell’olio a portata variabile. O come l'attacco del turbocompressore stesso, col collettore di scarico integrato nella testata del cilindro, per gas di scarico di temperatura inferiore e conseguente diminuzione di consumi ed emissioni. Altre novità sono le valvole lavorate con tecnica Diamond Like Carbon, una cinghia accessori elastica, infine il cosidetto Bore Spray Coating, un sottile film che riveste la camera del cilindro. 101 cv di potenza a 5.000 giri/min., 170 Nm di coppia motrice (+10 Nm rispetto al 1.0 TCe) a 2.000 giri/min. Impianto GPL di produzione Landi Renzo montato direttamente in fabbrica (garanzia 3 anni o 100.000 km), serbatoio da 42 litri (capacità massima di riempimento: 33,6 litri) posto sotto il pavimento del vano di carico, in luogo della ruota di scorta.

Mentre funziona a GPL, nuova Duster TCe 100 ECO-G è accreditata di consumi di 8,3 l/100 km nel ciclo urbano, 6,1 l/100 km nel ciclo extraurbano, 6,9 l/100 km nel ciclo misto, per un equivalente grado di emissioni CO2 di 112 g/km. Se il motore brucia benzina, i consumi calano (rispettivamente 6,5 l/100 km urbano, 4,7 l/100 km extraurbano, 5,3 l/100 km nel misto), ma in virtù di un prezzo alla pompa nettamente a favore del GPL (circa 0,60 euro/litro contro 1,42 euro/litro) i costi di esercizio sono ovviamente assai inferiori con il gas. Inferiori, indicativamente, del 40%. Autonomia a GPL di 487 km, autonomia a benzina di 900 km. Autonomia totale vicina perciò ai 1.400 km.

Pressoché nullo il gap tra Duster GPL e Duster benzina: velocità massima di 168 km/h, accelerazione 0-100 km/h in 12,5 secondi. La trasmissione della potenza alle ruote anteriori (Duster TCe 100 ECO-G esiste solo a trazione anteriore 4x2) è affidata al cambio manuale a 5 marce.

Rispetto all'edizione precedente, quella con il 1.6 ad alimentazione atmosferica (fonte un anno fa di qualche grana meccanica...), il downsizig della cubatura implica un piccolo sacrifico in termini di potenza (101 cv contro 114 cv), tuttavia ampiamente ricompensato da un valore di coppia motrice sia superiore, sia soprattutto disponibile a regimi di rotazione inferiori. A tutto vantaggio dell'elasticità, quindi anche del piacere di guida. Migliori anche i consumi (circa -20%) e l'autonomia a GPL (+100 km).

Il listino parte dai 14.150 euro di Duster TCe 100 ECO-G in configurazione Essential, il secondo livello della scala gerarchica Dacia. Di serie volante in pelle, radar parking posteriore, infotainment con cartografia integrata, clima manuale, cruise control, alzacristalli elettrici posteriori. 15.850 euro la versione Comfort, 16.850 euro l'equipaggiamento Prestige, 17.550 euro infine per la special edition Duster 15th Anniversary. In sostanza, il sovrapprezzo rispetto a Duster TCe 100 è di soli 350 euro. In caso di finanziamento, per venire incontro alle esigenze di un mercato in emergenza, prime 6 rate a solo 1 euro. E sin qui, l'identikit. Appuntamento a domani, per le prime impressioni alla guida. Stay tuned.