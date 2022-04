DR 6.0, arriva il top di gamma della casa di Isernia. Prezzi e dotazioni

Cresce e si arricchisce la gamma DR, la casa di Isernia che produce automobili importate dalla cina e completate in Italia nelle finiture e in alcuni componenti. L’ultima arrivata è la più grande della famiglia, 6.0, un SUV di medie dimensioni che si aggiunge a DR 3, DR 4.0 e DR 5.0.

DR 6.0, la calandra anteriore

DIMENSIONI Lunga 4,5 metri, larga 1.84 e alta 1,74 metri, ha un passo di 2.67 m eun bagagliaio che va da 380 litri con tutti i sedili in uso ai 1.700 con gli schienali abbassati.

MOTORE E PRESTAZIONI Il motore di DR 6.0 è un 1.5 turbo benzina da 154 CV e 210 Nm di coppia massima, abbinato a un cambio CVT a nove rapporti, che permette al SUV italo-cinese di raggiungere una velocità massima di 186 km/h, con un consumo medio nel ciclo combinato di 7,8 litri di benzina ogni 100 km. Le emissioni sono di 175 g/km CO2. L’auto è disponibile anche in versione bifuel a GPL, con consumi di 9,6 litri GPL ogni 100 km, e 160 g/km di CO2. Omologazione inquinante Euro6d.

DR 6.0, visuale dall'alto con tetto e portiere aperti

TUTTO DI SERIE Come consuetudine per la casa di Isernia, anche DR 6.0 è venduta full optional, con l’unica scelta (senza sovrapprezzo) riservata al colore della carrozzeria, disponibile in rosso, nero, grigio scuro, argento e bianco. Di serie l’auto prevede:

Cerchi in lega da 19”

Tetto panoramico elettrico

Schermo infotainment da 12,3”

Quadro strumenti digitale

Android Auto e Apple CarPlay

Ricarica wireless degli smartphone

Telecamera a 360°

Climatizzatore automatico bizona

Fari a LED

Abbaglianti automatici

Volante multifunzione in pelle

Sedile guidatore a regolazione elettrica

Rivestimenti dei sedili in ecopelle

Specchietti retrovisori elettrici e richiudibili

Portellone elettrico

Freno di stazionamento elettronico

Cruise control

DR 6.0, gli interni

QUANDO ARRIVA, QUANTO COSTA DR 6.0 è già disponibile in Italia, in pronta consegna, presso i concessionari DR della penisola. Prezzi? 28.900 per la versione a benzina, 1.000 euro in più per quella benzina/GPL.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 21/04/2022