Byd, un nuovo costruttore cinese si prepara al debutto al Salone di Parigi

Fondata nel 2003, Byd è una casa automobilistica cinese che ha abbandonato completamente sviluppo e produzione di auto con motore endotermico per concentrarsi esclusivamente su veicoli elettrici e plug-in. In vista del Salone di Parigi di fine ottobre, Byd ha annunciato i modelli (100% elettrici) e i prezzi con i quali debutta in Europa.

SI COMINCIA CON LA GERMANIA Le tre auto presenti a Parigi possono essere ordinate già da oggi in Germania, Norvegia, Svezia, Danimarca, Paesi Bassi, Belgio e Lussemburgo. In Francia e Regno Unito arriveranno entro la fine dell’anno, mentre gli altri mercati europei (tra cui Italia e Spagna) arriveranno solo in un secondo momento, presumibilmente durante il 2023. I prezzi comunicati sono quelli per il mercato tedesco, e anche se destinati a qualche variazione da paese a paese, rappresentano comunque una prima indicazione anche per gli altri.

BYD ATTO 3

Byd, tre nuovi modelli al Salone di Parigi 2022: il SUV Atto 3

Il primo modello della casa cinese è un SUV di segmento C realizzato sul pianale proprietario e-Platform 3.0. Lungo poco meno di quattro metri e mezzo e largo un metro e ottantotto, monta un motore elettrico anteriore da 150 kW (204 CV) che lo fa scattare da 0 a 100 km/h in 7,3 secondi, e una batteria da 60 kWh per un’autonomia dichiarata di 420 km. Di serie l’auto monta una pompa di calore per migliorare l’efficienza energetica complessiva, il tetto panoramico e cerchi in lega da 18”. Curiosa la presenza di vere e proprie corde integrate nei pannelli porta che, se toccate, suonano come un basso, ma fungono anche da insoliti portaoggetti. Il prezzo per il mercato tedesco è di 38.000 euro.

BYD TANG

Byd, tre nuovi modelli al Salone di Parigi 2022: il SUV a sette posti Tang

Rimanendo nel mondo dei SUV elettrici, Tang è un modello premium e decisamente più grande: con i suoi quattro metri e ottanta di lunghezza e quasi due di larghezza offre sette posti a sedere e si colloca senza esitazioni nel segmento E. Due i motori elettrici, trazione integrale, potenza complessiva di 380 kW, pari a 516 CV: lo zero-cento è coperto in 4,6 secondi e la velocità massima - limitata elettronicamente - è di 180 km/h. La batteria è da 86 kWh, e consente un’autonomia di circa 400 km. Il prezzo per il mercato tedesco è di 72.000 euro.

BYD HAN

Byd, tre nuovi modelli al Salone di Parigi 2022: la berlina premium Han

Stessa motorizzazione del SUV Tang, ma su una berlina premium di segmento E, caratterizzata da una linea filante e ricca di cromature. A parità di potenza (380 kW / 516 CV, trazione integrale), la miglior aerodinamica le permette di accelerare da ferma a 100 km/h in 3,9 secondi. Batteria da 86 kWh, autonomia dichiarata di 420 km. Il prezzo per il mercato tedesco è di 72.000 euro.

SCHEDE TECNICHE

Caratteristiche BYD ATTO 3 BYD TANG BYD HAN Dimensioni (L/P/A) (mm) 4455/1875/1615 4870/1950/1725 4995/1910/1495 Passo (mm) 2720 2820 2920 Trazione anteriore integrale integrale Velocità max (km/h) 160 180 180 Potenza (CV/kW) 204 / 150 516 / 380 516 / 380 Accelerazione 0-100km/h (s) 7,3 4,6 3,9 Dimensioni ruote (pollici) 18” 22“ 19” Autonomia (km) 420 (combinato WLTP) 400 (combinato WLTP) 521 (combinato WLTP) Bagagliaio (l) 440/1338 235/940/1655 410 Posti a sedere (occupanti) 5 7 5 Tipo di batteria Blade Battery BYD (LFP) Blade Battery BYD (LFP) Blade Battery BYD (LFP) Capacità nominale (kWh) 60,48 86,4 85,4 Ricarica CC, (30-80% min) 29 30 30 Prezzo (Germania) 38.000 euro 72.000 euro 72.000 euro

LE DICHIARAZIONI “L'Europa è la culla dell'industria automobilistica e ha un forte spirito di innovazione”, ha dichiarato Wang Chuanfu, presidente di BYD. “Gli europei stanno compiendo un grande, comune sforzo per accelerare l'elettrificazione dell'automobile e l'Europa rappresenta il principale mercato trainante per il progresso dei veicoli elettrici. Siamo quindi orgogliosi che BYD possa iniziare a contribuire all'adozione di automobili a zero emissioni in così tanti mercati locali, pressoché contemporaneamente. Non vediamo l'ora di collaborare con i migliori concessionari europei e partner industriali per creare prodotti di alta qualità con tecnologia rispettosa dell’ambiente e offrire scelte ed esperienze diversificate a un maggior numero di consumatori”.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 29/09/2022