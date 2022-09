Il Nürburgring non spaventa la EV9, in video i test del SUV elettrico di Kia

IL SUV ELETTRICO ALLA PROVA DELLA PISTA La coreana Kia è nel pieno dello sviluppo del suo SUV elettrico EV9 e in questi giorni i prototipi sono impegnati in test dinamici sul circuito del Nürburgring, in Germania. Il video che completa questo articolo ci mostra lo sport utility un po’ meno mimetizzato rispetto agli avvistamenti dei mesi scorsi ed è possibile notare più dettagli di design. Il grande SUV è definito da uno stile piuttosto squadrato e dalle proporzioni imponenti, ispirato al concept visto al Salone di Los Angeles del 2021. Infatti, qui si può ancora percepire parte di quel design con il muso verticale, il cofano alto e, nel complesso, una forma piuttosto spigolosa. Sebbene questo prototipo abbia specchietti tradizionali al posto delle telecamere viste sul modello in America, la loro forma è molto aerodinamica, mentre i cerchi a quattro razze conferiscono al SUV un’impronta sportiva nonostante siano un po’ più piccoli rispetto al concept dell’anno scorso. Tuttavia, le porte posteriori si apriranno in modo tradizionale, quindi non ci saranno quelle incernierate “controvento”. E sicuramente non mancherà un tetto panoramico in vetro, nonostante il muletto che vedete in pista ne sia sprovvisto.

VEDI ANCHE

Kia EV9: il grande SUV elettrico durante i test sul bagnatoPIATTAFORMA CONDIVISA E PRESTAZIONI AL TOP Kia ha affermato che EV9 Concept offriva fino a 540 chilometri di autonomia, oltre a una ricarica rapida di nuova generazione che potrebbe alimentare il SUV dal 10% all'80% in meno di 30 minuti. Basandosi sulla piattaforma E-GMP (la stessa di Hyundai Ioniq 5 e Ioniq 6), la Casa coreana stima che i motori elettrici saranno abbastanza potenti da garantire ottime performance al SUV, con uno spunto da 0 a 100 km/h in circa cinque secondi. La show car misurava 4,93 metri di lunghezza, 2,06 metri di larghezza e 1,79 metri di altezza e aveva un passo di 3,1 metri, ovvero quanto basta da ricavare spazio per tre file di sedili e un vano bagagli molto capiente. Kia ha confermato che la commercializzazione della EV9 inizierà nel 2023 in vari mercati del mondo, tra cui Nord America, Europa e Asia. La prossima puntata potrebbe essere quella del modello privo di pellicole mimetiche e pronto alla produzione. Restate connessi.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 27/09/2022