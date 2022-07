Kia EV6: l'elettrica di Seoul protagonista al Museo dell'Automobile di Torino

Dopo essersi aggiudicata l’ambito premio Car of The Year 2022, nuova Kia EV6 (qui la nostra prova su strada) porta tutta la sua eleganza “elettrica” fra i padiglioni del Museo Nazionale dell’Automobile di Torino (MAUTO). Grazie alla collaborazione stipulata tra Kia Italia e la direzione del MAUTO, il crossover a batterie di Seoul entra a far parte della collezione permanente della mostra. Si tratta di un traguardo importante, in quanto EV6 è la prima vettura asiatica esposta all’interno del Museo dedicato a Gianni Agnelli. L’auto si presenta al pubblico insieme all’opera ''Moving Inspiration'' realizzata in occasione del lancio commerciale dell’auto dallo studio di design Ludovica+Roberto Palomba.

Kia EV6 protagonista al MAUTO di Torino

MOTIVO D'ORGOGLIO ''Kia EV6 è arrivata sul mercato italiano diventando un riferimento assoluto per i veicoli 100% elettrici a zero emissioni. EV6 è l’ambassador delle ambizioni globali di Kia nel porsi come leader per le soluzioni di mobilità elettriche del futuro […] Oggi siamo lieti di siglare un altro traguardo incredibile che segna il passo di crescita che Kia sta dimostrando a livello globale. Poter fregiarsi della presenza stabile di una nostra vettura all’interno di una vera istituzione nel panorama automotive nazionale come il MAUTO ci riempie di orgoglio e soddisfazione'', ha commentato Giuseppe Bitti AD Kia Italia, presente al taglio del nastro.

Il 3/4 frontale di Kia EV6 fotografata durante la nostra prova su strada

VEDI ANCHE

CATTURARE IL MOVIMENTO In ''Moving Inspiration'', le linee armoniche e scolpite dell’auto si trasformano in un flusso luminoso che richiama visivamente le scie generate dall’auto in movimento. Grazie allo studio delle linee di luce, l’installazione rappresenta l’energia che avvolge EV6 quando fende l’aria. ''Il nostro processo creativo è come l’architettura, tutto deve essere messo in dialogo. L‘ installazione di nuova KIA EV6 risponde proprio a questa domanda: qual è l’elemento che mette in relazione l’oggetto macchina con lo spazio che la circonda?'', spiega Ludovica Serafini. Secondo Roberto Palomba invece: ''Il movimento di un'auto genera un flusso di vento che sembra essere avvolto da un’energia incredibile. L’opera luminosa Moving Inspiration visualizza l’aura che si avrebbe al passaggio di EV6.”

Dettaglio dell'opera luminosa ''Moving Inspiration''

SGUARDO VERSO IL FUTURO Fondato nel 1933 a Torino, il MAUTO è uno dei musei dedicati all’automobile più famosi al mondo. La collezione ospita 200 automobili originali di 80 diverse marche. ''Siamo particolarmente orgogliosi di accogliere Kia EV6 nella collezione permanente del MAUTO: una tra le più prestigiose al mondo. La donazione di EV6, con la sua efficace e creativa installazione, si inserisce perfettamente in questa lunga tradizione, e siamo certi che contribuirà ad incuriosire e a stimolare i giovani a raccogliere le sfide per la mobilità del futuro'', ha dichiarato Mariella Mengozzi, Direttore MAUTO.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 20/07/2022