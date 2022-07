Kia XCeed facelift, l'esordio della GT-line e le altre novità 2022

Arriva la versione sportiva (e non solo di aspetto). Invariato il resto della gamma, interni più digitali. Quando esce, il prezzo

Un aggiornamento di metà carriera era ciò che serviva e aggiornamento fu. Kia XCeed 2022 affina lo stile, visita la sartoria e si fa cucire su misura la mise GT-line (che porta estetica, ma anche più prestanza) infine - contrordine - conserva una motorizzazione termica ''pura'', a fianco della gamma ibrida. Panoramica di rito.

Complessivamente, XCeed nuova maniera acquista un aspetto più aggressivo grazie alle nuove luci a LED e a una nuova griglia leggermente più larga, sottile, geometrica. Nuovi anche i LED al posteriore, così come il diffusore nero lucido e i cerchi da 18 pollici opzionali. L'auto abbandona, come da prassi, il vecchio badge Kia sul musetto, in favore del nuovo lettering col nome del brand.

GT-LINE Il nuovo allestimento GT-line si distingue per prese d'aria più pronunciate, cerchi da 18 pollici di disegno esclusivo, diffusore in tinta con la carrozzeria sul retro.

Non solo stile: XCeed GT-line è anche la XCeed più atletica mai vista, abitando sotto il suo cofano lo stesso 4 cilindri turbo benzina 1.6 T-GDi da 204 cv di potenza - abbinato a trasmissione automatica doppia frizione a 7 marce - delle colleghe Ceed GT e Proceed GT. La gamma motori include sempre i benzina 1.0 T-GDi da 120 cv (in Italia anche a duplice alimentazione benzina-GPL e unica opzione non elettrificata), l'altro benzina 1.5 T-GDi da 160 cv, insaporito di tecnologia mild hybrid 48 Volt, inoltre il 1.6 CRDi diesel mild hybrid da 136 cv con cambio automatico a 7 rapporti o manuale intelligente a 6 rapporti iMT con frizione controllata elettronicamente.

XCEED PHEV Sempre al proprio posto, infine, la motorizzazione ibrida plug-in, somma di un motore a benzina da 1,6 litri e di un motore elettrico, per una potenza combinata di 141 cv e un'autonomia in modalità emissioni zero di circa 60 km grazie alle proprietà della batteria da 8,9 kWh.

Le modifiche agli interni sono per lo più limitate al miglioramento della connettività: l'integrazione dell'ultima versione di Kia Connect porta con sè i calendari Apple e Google, la funzione di pianificazione viaggi in anticipo, l'invio dei dati di navigazione all'auto dai propri smartphone, l'abilitazione inoltre del proprio smartphone per localizzare l'auto e l'aggiunta di porte di ricarica USB-C per i passeggeri anteriori e posteriori.

INFOTAINMENT Con alcune differenze a seconda del mercato (attendiamo le specifiche italiane), il modello base è equipaggiato di serie di radio DAB con schermo da 5,0 pollici, mentre le versioni di fascia media ricevono un touchscreen da 8,0 pollici con Android Auto (wireless) e Apple CarPlay (cable). Per XCeed top di gamma, sistema di infotainment da 10,25 pollici con connessione multipla Bluetooth (consente a due persone di connettere i propri telefoni contemporaneamente) e strumentazione digitale da 12,3 pollici.

GT-LINE Modifiche specifiche per XCeed GT-line includono volante a fondo piatto, cielo nero, cambio in pelle traforata e sedili sportivi GT-line.

ADAS Lato sicurezza, da segnalare l'aggiunta del cruise control assistito dalla navigazione: utilizza i dati di navigazione sui limiti di velocità per ridurre automaticamente l'andatura del veicolo, anche prima delle curve.

L'inizio della produzione di XCeed 2022 è in agenda nel rinnovato stabilimento slovacco di Zilina già dall'estate, con le vendite europee che partiranno a settembre 2022. In attesa del listino completo, in Italia i prezzi partiranno da quota 27.500 euro.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 18/07/2022