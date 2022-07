Kia XCeed, chi si rivede. Restyling in arrivo: ecco quali novità

Solo motori ibridi e per la prima volta anche in allestimento GT-line. Web reveal di XCeed facelift in programma lunedì 18 luglio

Un nuovo prodotto dietro l'altro, senza trascurare tuttavia i veicoli con qualche primavera già alle spalle, e che ora insistono per un...refresh. Tipo Kia XCeed, compact crossover uguale a se stesso dal 2019, ma in procinto di cambiarsi d'abito e depurare i propri organi interni. Due schizzi ufficiali per anticipare la presentazione online del restyling 2022, a calendario la mattina del 18 luglio. Quali novità? Di tutto, un po'.

DA FUORI L'aggiornamento di metà ciclo vita arriva grossomodo un anno dopo che Kia ha già rinnovato il volto dei fratelli Ceed, Proceed e Ceed SW. Per la prima volta, Kia XCeed verrà innanzitutto offerta anche in formato GT-line, con uno stile più sportivo e un equipaggiamento particolarmente ricco. Proprio l'allestimento GT-line pare essere quello che veste la XCeed dei bozzetti: nuovo paraurti anteriore con prese d'aria dal design più pulito, griglia ottimizzata, il nuovo emblema Kia, infine fari a LED di nuova grafica. Il profilo è impreziosito da cerchi in lega di grande diametro, simili ad altri modelli GT-Line. Sul retro, le modifiche si limitano poi ai gruppi ottici a LED, al nuovo badge, a nuove finiture cromate sui (finti) terminali di scarico e a uno skidplate in tinta carrozzeria.

DA DENTRO Kia non mostra gli interni, ma aspettiamoci che nuova XCeed condivida gli upgrade col resto del team Ceed: ovvero il quadro strumenti digitale aggiornato da 12,3 pollici, un nuovo software per il touchscreen da 10,25 pollici dell'infotainment, un pacchetto ADAS più completo, infine nuovi materiali di tappezzeria.

DI SOTTO Pare che Kia XCeed MY22 sarà disponibile esclusivamente con motori ibridi. La gamma conserverà senz'altro i mild hybrid benzina 1.5 T-GDi e diesel 1.6 CRDi, ma il trattamento mild hybrid dovrebbe riceverlo anche il 3 cilindri benzina 1.0 T-GDi, su XCeed sin qui non ancora elettrificato. Top di gamma sarà il 1.6 GDi a tecnologia Plug-in Hybrid, con la sua ''range extention'' full electric di 58 km grazie alla batteria da 8,9 kWh. Commercializzazione entro il quarto trimestre 2022, ne sapremo di più nell'arco di una manciata di giorni.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 13/07/2022