Ferrari F355 vs Kia EV6: chi vince la sfida fra ottani ed elettroni? (video)

Il risultato è netto ma per nulla scontato poiché ci sono in gioco motori, potenza, coppia, peso e stile di guida agli antipodi. Ecco come è andata

ANALOGICO VS DIGITALE, CHI HA LA MEGLIO? La diatriba fra chi preferisce guidare senza filtri “tecno-elettronici” e chi si affiderebbe a occhi chiusi a un assistente virtuale per fare un parcheggio è quanto mai di attualità. Pensate, anche una prova di forza come una drag race può essere influenzata da tale disputa. E allora, i ragazzi del canale YouTube Carwow hanno deciso di mettere faccia a faccia due auto, una supercar anni ‘90 come l’iconica youngtimer Ferrari F355 Berlinetta con il suo ''primitivo'' V8 di 3,5 litri che profuma ancora di olio e benzina, contro la più recente BEV di casa Kia, la EV6 GT-Line, che monta due motori elettrici di ultima generazione. Una sfida che non starebbe in piedi senza il progredire della tecnologia e dei processi di produzione, con le automobili più moderne che sono diventate veloci e molto efficienti.

Drag Race Ferrari F355 Berlinetta vs Kia EV6: partenza a vantaggio della coreana PRESTAZIONI ED EMOZIONI AD ALTO VOLTAGGIO Tanto, che non c'è da meravigliarsi se abbiamo visto auto elettriche strappare record di accelerazione ai veicoli a benzina e diesel della vecchia scuola. Insomma, potreste rimanere sorpresi di vedere un'auto a batteria come la berlinona coreana fare a pugni con una supercar Ferrari della vecchia scuola, ma il confronto non è così “strampalato”. La Kia EV6 è un punto di riferimento nella sua categoria. È comoda, ben fatta, pratica e anche decisamente veloce. I suoi motori sviluppano un totale di 238 kW (325 CV) e 605 Nm di coppia, per una velocità massima di 185 km/h. Nonostante sia uscita più di due decenni fa, la Ferrari F355 è ancora oggi un’auto di elevate prestazioni, che deve essere domata con perizia. Il suo motore posteriore eroga 380 CV e 360 Nm di coppia. Nonostante la notevole differenza di Nm con la coreana elettrica, la sportiva italiana pesa solo 1.350 kg, ovvero circa 740 kg in meno rispetto alla Kia. Adesso, mettiamoci comodi e guardiamo il video della sfida, poi tiriamo le conclusioni.

L’ITALIA VINCE, MA LA COREA È A UNA SPANNA La EV6 ottiene effettivamente la vittoria nella primissima gara, per di più con un buon margine di oltre un'auto di lunghezza. La spiegazione è abbastanza semplice, infatti le BEV in genere non richiedono molto in termini di abilità per scattare velocissime e una volta che si muovono, è sufficiente una mano ferma per mantenerle dritte. In effetti, è proprio nei primi metri che la EV6 si dimostra eccellente ogni volta che inizia la sfida. Naturalmente, dove la maggior parte delle auto con motore convenzionale ha un leggero vantaggio è nell’allungo, dove si possono sfruttare tutte le marce perfettamente accordate all’erogazione della potenza. Ed è proprio dalla seconda metà delle prove in poi che la F355 riesce a guadagnare una vittoria nella seconda e nella terza manche. Lo stesso vantaggio in termini di velocità più elevata consente alla Ferrari di ottenere il trionfo in quattro su cinque delle prove in cui è impegnata e nonostante la EV6 esca sconfitta da questa originale drag race, non viene mai davvero battuta. Questa è la cosa che troviamo, sinceramente, più indicativa e impressionante. E voi?

Pubblicato da Alessandro Perelli, 04/07/2022