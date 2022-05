Epic Drag Race: Porsche 911 Turbo contro il suo passato. Video

Viene in mente ''La rivolta delle ex'', pellicola nella quale l'impenitente playboy Matthew McConaughey viene tormentato dai fantasmi delle fidanzate del passato. Nel video del giorno, faccia a faccia con il suo passato è invece l'odierna Porsche 911 Turbo S: all'apparenza, lei i suoi ''ex'' li mette in riga uno per uno. Almeno, col cronometro alla mano. Non necessariamente, invece, l'ultima di sette generazioni dell'interpretazione sovralimentata di Sua Maestà 911 riceve anche la palma di più affascinante. Quello, dipende dai gusti. In tutti i casi, la video drag race organizzata da CarWow è un video da non perdere.

LE MAGNIFICHE SETTE Porsche 911 Turbo una delle auto di serie in assoluto dall'accelerazione più fulminante, ma quanto è migliorata nei decenni? Perché di 911 Turbo se ne contano sette edizioni e ognuna, della propria epoca, fu un punto di riferimento. La dinastia iniziò nel 1975 con l'introduzione della 930. Fu costruita fino al 1989, quando fu sostituita dalla 964 Turbo, che rimase in circolazione solo fino al 1993: due anni dopo (1995), fu sostituita dalla 993. Porsche inaugurò il terzo millennio con la 996 Turbo nel 2000. Le seguì 997, disponibile tra il 2006 e il 2011, prima che la generazione 991 arrivasse nel 2013. Fino ad approdare al 2020, e agli attuali modelli 992 Turbo e Turbo S.

TURBO TESTACODA Non sorprende come 911 Turbo sia diventata man mano più veloce nel corso degli anni: ovvio che i modelli più recenti battano le arzille nonnine, con la 992 in testa al gruppo e la 930 come fanalino di coda. In totale, il team di CarWow ripete la drag race tre volte: 992 Turbo S conquista la vittoria completando il quarto di miglio in 10,2 secondi: alle sue spalle, 991 a 10,7 secondi, 997 a 10,9 secondi, 996 a 12,3 secondi, 993 a 12,8 secondi, 964 a 14 secondi e - last but not least - 930 a 14,9 secondi. Buona visione.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 03/05/2022