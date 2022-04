Audi e Porsche verso la Formula 1! Il Gruppo Volkswagen si muove

INGRESSO DAL 2026 No, non è un pesce d'aprile. La giornata cruciale per l'ingresso del Gruppo Volkswagen - tradotto, di Porsche e Audi - in Formula 1, non è però oggi, ma sarà giovedì. Il prossimo 7 aprile, infatti, si riunirà il consiglio di amministrazione del gruppo tedesco per decidere, tra le altre questioni urgenti (in primis l'impatto finanziario generato dalla guerra in Ucraina), le modalità di investimento e di ingresso nel massimo campionato a partire dal 2026, quando è prevista la prossima rivoluzione motoristica.

STORIA DA RACING La Porsche vanta già una decennale esperienza in Formula 1, in primis come costruttore agli albori della categoria (con una vittoria e una pole position tra il 1958 e il 1964), e poi come motorista di successo (come TAG Porsche) con due titoli di campione del mondo costruttori (1984, 1985) e tre piloti (1984 Niki Lauda, 1985 e 1986 Alain Prost) con la McLaren (Trascurabile, invece, l'esperienza come fornitore di motori della Footwork nel 1991). Per l'Audi, invece, si tratterebbe di un esordio assoluto, per un marchio che vanta comunque un'enorme esperienza tra rally, endurance e, in ultimo, Formula E.

CON MCLAREN E RED BULL Ma quali sarebbero le modalità d'ingresso? Secondo l'agenzia stampa tedesca Reuters, Audi offrirebbe 500 milioni alla McLaren per sostituire la Mercedes come fornitura di motori e per acquistare parte delle azioni della casa di Woking. Porsche, invece, vorrebbe entrare in Red Bull - che da quest'anno fabbrica da sé le proprie Power Unit sulla base di quelle realizzate negli anni scorsi dalla Honda - sfruttando la nuova struttura di Milton Keynes. Un ruolo chiave nell'ingresso del gruppo Volkswagen in Formula 1 lo sta svolgendo i numero uno Stefano Domenicali, già in passato presidente di Lamborghini (anch'essa gruppo Audi). La chiave sarà l'uscita dal regolamento tecnico delle complicate unità MGU-H (che prevedono il recupero di energia dalla turbina) con un risparmio stimabile in circa il 50% sulla costruzione di una Power Unit.

Pubblicato da Simone Valtieri, 01/04/2022