Kia allarga la famiglia elettrica, occhi puntati sul maxi SUV EV9

IL GRANDE SUV MUOVE I PRIMI PASSI Si sapeva che con la EV6 Kia avrebbe posto le basi per una gamma elettrica di più ampio respiro e il concept EV9 svelato al Salone dell'Auto di Los Angeles nel novembre 2021 ne è stata la prova. Oggi arrivano le prime conferme, poiché la casa coreana è alle prese con i collaudi del suo prossimo SUV di punta e le foto dei prototipi sulle strade della Germania ce lo mostrano, malgrado la pesante mimetizzazione. Nonostante ciò, alcuni dei dettagli di design possono essere individuati con una certa facilità. Per esempio, il grande sport utility a batterie mostra uno stile piuttosto squadrato e con proporzioni simili alla show car mostrata in America.

Nuova Kia EV9: si allarga la gamma dei modelli elettrici coreaniISPIRATO AL CONCEPT PER STILE E AERODINAMICA Insomma, oggi possiamo percepire parte dello stile del concept. E al di là delle forme complessive, sotto le pesanti coperture mimetiche, i dettagli ci svelano un cofano con due grossi rigonfiamenti e quelle che sembrano delle luci diurne verticali ai lati del paraurti. Sebbene questo prototipo abbia specchi tradizionali al posto delle telecamere i gusci hanno una forma aerodinamica che potrebbe essere quella definitiva e le ruote leggermente più piccole rispetto al concept sono a quattro razze per conferire al SUV una certa sportività. Tuttavia, le porte posteriori si apriranno in modo tradizionale e quindi sembra abbandonata l’idea di una soluzione “controvento”. Inoltre, questo muletto ha un tetto in metallo, a differenza della show car di Los Angeles, che aveva un enorme tetto panoramico, ma questo non esclude che il SUV di produzione possa montare il tetto in vetro di serie o in optional. Il concept misurava 4,93 metri di lunghezza, 2,05 metri di larghezza e 1,79 metri di altezza per un passo di 3,1 metri. Ciò lo rende di circa 1 cm più corto del SUV Kia Telluride, modello al vertice della gamma, non distribuito in Italia. Tuttavia, le misure della EV9 restano sufficienti per disporre di tre file di sedili e un grande bagagliaio.

Nuova Kia EV9: quasi cinque metri di lunghezza e tre file di sedili per avere tanto comfortAUTONOMIA ELEVATA E OTTIME PRESTAZIONI Kia ha dichiarato che la EV9 Concept offriva fino a 540 chilometri di autonomia, oltre a una ricarica rapida dal 10% all'80% in meno di 30 minuti. Basandosi sulla piattaforma E-GMP, la casa coreana stima che i motori elettrici saranno abbastanza potenti da garantire ottime prestazioni nonostante il peso elevato. Per esempio, da 0 a 100 km/h il tempo sarà di circa cinque secondi. Lato connettività e sistemi di assistenza, ci aspettiamo il meglio della tecnologia con sistema infotainment ampiamente connesso al web e dispositivi per la guida assistita di livello 2. Kia ha confermato che inizierà a vendere il SUV elettrico EV9 nel 2023 in vari mercati del mondo, tra cui Nord America, Europa e Asia.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 15/07/2022