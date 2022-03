KIA EV9 Concept, il maxi-SUV elettrico arriverà nel 2023

La scorsa settimana siamo stati ospiti di Kia a Francoforte per l’evento Electrification Everywhere (“elettrificazione ovunque”), nel quale la casa coreana ha presentato le principali novità per quanto riguarda le auto elettriche ed elettrificate. I piani sono ambiziosi, e prevedono entro il 2027 la presenza di ben 14 modelli BEV (100% elettrici) inseriti in una gamma completamente elettrificata. Non contenta, Kia punta a raggiungere il 50% delle vendite di sole auto elettriche entro il 2030. Tra i modelli su cui la casa punta per raggiungere questi risultati c’è la EV9, maxi-SUV già presentata lo scorso novembre al Salone di Los Angeles, adesso al suo debutto ufficiale in Europa.

Kia EV9 Concept, l'inconfondibile frontale

La versione di serie arriverà già il prossimo anno e sarà - compatibilmente con gli “eccessi” da show car - molto simile alla concept vista a Francoforte. Per essere un’auto elettrica, le dimensioni sono davvero generose: è lunga 4.930 mm, larga 2.055 mm e alta 1.790 mm. Il passo è di 3.100 mm. Già questo è di per sé una dichiarazione di intenti forte da parte di Kia: con EV9 la casa coreana vuole rivendicare il concetto che non c’è genere di auto o segmento che non possa essere declinato in versione elettrica.

Kia EV9 Concept, visuale laterale

LINEE DURE La carrozzeria si contraddistingue per le sue linee nette, quasi tagliate con l’accetta. Come ogni concept, tante soluzioni sono estreme e pensate più per catturare l’attenzione che altro, e difficilmente il modello di serie che deriverà da EV9 sarà uguale alla show car che vediamo oggi. Dal punto di vista stilistico, però, anticipa sicuramente molte delle cose che vedremo sulla EV9 definitiva. Pur non essendo un fan dei maxi SUV, confesso che questo bestione elettrico mi piace molto: in particolare per i parafanghi sporgenti, e per le linee orizzontali di cofano e tetto.

SGUARDO MAGNETICO L’elemento che più cattura l’attenzione, però, sono le luci nascoste nella grande calandra chiusa in colore carrozzeria, invisibili a occhio nudo quando sono spente, e che all’accensione dell’auto disegnano motivi geometrici di vario tipo. Guardate il video e ditemi che non sono pazzeschi!

Kia EV9 Concept, gli originali gruppi ottici anteriori

VEDI ANCHE

AERODINAMICA IMPEGNATIVA Per quanto originale, la forma dell’auto quella è, e per l’aerodinamica si fa quello che si può, cioè pochino: gli specchietti sono sostituiti da sottili telecamere esterne sui montanti, che proiettano le immagini su due display collocati ai lati dell’abitacolo. Le barre sul tetto sono invisibili, perché escono solo quando servono, e rimangono “annegate” nella carrozzeria quando non sono in uso.

Kia EV9 Concept, ruote tonde (eh.) e cerchi triangolari: Opposites United in azione

STILE UNICO Imponenti i cerchi in lega da 22”, con un motivo triangolare studiato per migliorare l’aerodinamica, e che al tempo stesso sintetizza in maniera perfetta la filosofia Opposites United del design di KIA, con la forma rotonda delle ruote in netto contrasto con i triangoli dei cerchi. Il cofano di Kia EV9 ospita piccoli pannelli solari che ricaricano - pochino - la batteria.

Kia EV9 Concept, il futuristico interno con il volante a scomparsa e lo schermo sospeso da 27 pollici

Con un esterno così deciso e muscoloso, l’interno non poteva che essere l’esatto contrario, una vera e propria lounge di prima classe, che ruota attorno a serenità, tranquillità e mindfulness. Colpiscono l’occhio il volante a scomparsa nella plancia (sostituito da uno più tradizionale nel modello di serie), il display da ben 27” che pare quasi sospeso sopra la plancia lineare, e l’ampio uso di materiali riciclati per i rivestimenti di portiere e sedili.

Kia EV9 Concept, tre file di sedili configurabili

TRE MODI DI VIVERE EV9 Anche se il prototipo mostrato a Francoforte era statico, nelle intenzioni dei progettisti l’abitacolo di Kia EV9 sarà disponibile in tre configurazioni: quella da viaggio, da automobile tradizionale, con le tre file di sedili in uso; la modalità “Pause”, con i sedili della seconda fila ripiegati e trasformati in tavolini, e quelli della prima fila ruotati a formare un vero e proprio salotto. E la modalità “Enjoy”, che consente permette di ruotare tutte e tre le file di sedili, e di gustarsi il panorama dall’enorme portellone aperto.

Kia EV9 Concept, gli accessori magnetici per l'abitacolo

MAGNETICA Altro elemento curioso sono gli accessori magnetici (speaker bluetooth, portabottiglie e altro) che possono essere disposti a piacimento lungo la striscia metallica che corre sotto la linea dei finestrini all’interno dell’abitacolo. Non sappiamo se saranno presenti - anche solo come accessorio - nella versione definitiva di EV9. Staremo a vedere.

Kia non rivela alcuna informazione su motori, potenze, batterie e autonomia. Sappiamo però che EV9 è realizzata sulla stessa piattaforma E-GMP con architettura a 800V su cui è costruita EV6, auto dell’anno 2022, e da quella dovrebbe ereditare le principali specifiche tecniche. Lecito attendersi quindi un modello con un motore da 229 CV al retrotreno e trazione posteriore, e un modello con trazione integrale data da un motore per asse, per una potenza complessiva di 325 CV.

Kia EV9 Concept, visuale frontale

INCOGNITA BATTERIE La batteria di EV6 ha una capacità di 77,4 kWh, ma il pianale di EV9 è più lungo, quindi la capacità potrebbe aumentare di conseguenza: vista la mole non indifferente dell’auto, si tratta di un passaggio praticamente obbligato se Kia vuole garantire un’autonomia superiore ai 400 km. Da ultimo, la casa coreana conferma il debutto su EV9 dell’ultima versione di AutoMode, la suite di ADAS che consente la guida autonoma di livello tre, quella per cui l’auto può muoversi in completa autonomia sotto certe condizioni, per esempio nel traffico in autostrada.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 29/03/2022