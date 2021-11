Kia Concept EV9, Il SUV elettrico al quadrato. Video

Che in Sud Corea prendano ogni impegno come una missione, ecco ora anche la prova del 9. Come ampiamente anticipato, Kia approfitta della vetrina di AutoMobility LA 2021, moderno format del tradizionale Los Angeles Auto Show, per presentare in anteprima la concept del suo SUV elettrico di grandi dimensioni. Kia EV9 l'antipasto di un e-SUV a sette posti (o dovremmo chiamarlo SUEV, come Hyundai battezza Ioniq SEVEN?) destinato a infastidire i senatori di categoria, chiedere ad Audi e BMW cosa ne pensano. Sotto, ecco il replay della diretta streaming della world premiere.

A dispetto del nome, Concept EV9 adotta in realtà una forma in scala maggiorata più simile a Kia Soul EV, piuttosto che alla collega di progetto Kia EV6. Semmai, di EV6 la sorella maggiore riprende la ''Digital Tiger Face'' oscurata, a sostituire la tradizionale griglia anteriore, non più necessaria sui veicoli elettrici. Ma il resto del frontale è completamente nuovo, con un cofano squadrato e inclinato, una grande striscia cromata che copre l'intera larghezza del SUV e una firma luminosa distintiva. Accanto ai fari a LED impilati verticalmente e alle luci di marcia a forma di boomerang, ecco un display a ''nuvola di stelle'', un sistema di illuminazione animato dietro il pannello della carrozzeria, invisibile quando l'auto non è in uso.

Kia EV9, giochi di luce a go-go

RUOTIAMOLA Il profilo laterale è a sua volta robusto e squadrato, con una linea del tetto diritta, passaruota svasati prominenti e una piegatura posteriore nella linea dei finestrini, sino a quell'altezza perfettamente orizzontali. Le estensioni dei passaruota bicolore e il rivestimento inferiore della portiera fiancheggiano caratteristici cerchi a tre razze da 22 pollici. Al posteriore, sempre originale la forma delle luci a LED, a contorno di un portellone liscio che sovrasta un tonico paraurti bicolore.

VEDI ANCHE

E-FFICIENCY Nonostante l'aspetto squadrato di EV9, alta è l'attenzione all'efficienza aerodinamica e all'efficienza energetica in generale: il design delle prese d'aria riduce la superficie frontale, mentre sotto le animazioni a nuvuletta alloggia un pannello solare per recuperare energia per le batterie. Le guide del tetto sono retrattili: scompaiono nella carrozzeria quando non vengono utilizzate e si sollevano premendo un pulsante. Telecamere digitali sostituiscono infine gli specchietti retrovisori esterni.

Kia EV9, ecco come appare di 3/4 posteriore

MISURE Con una lunghezza di 4.930 mm, una larghezza di 2.055 mm e un'altezza di 1.790 mm, Kia Concept EV9 presenta dimensioni simili a BMW iX o - per restare in famiglia - a Kia Telluride. Rispetto al quale il passo è tuttavia più lungo di ben 200 mm, per un totale di 3.100 mm: ciò dovrebbe tradursi in più spazio per i passeggeri, ai quali sono riservate tre file di sedili.

E a proposito di interni: la parte anteriore di un abitacolo che Kia descrive come ''trasformativo'' è dominata da un display widescreen da 27 pollici che combina informazioni per il conducente e infotainment, e che sembra ''galleggiare'' sopra il cruscotto. I pulsanti fisici sono limitati, mentre ampie sono le funzionalità di illuminazione ambientale. Un avveniristico ''pad'' sostituisce il volante.

Kia Concept EV9, gli interni

TRANSFORMER La cabina cambia in ogni caso di layout a seconda della modalità di guida. La ''modalità attiva'' è di configurazione tradizionale, incentrata sul conducente, mentre la ''modalità pausa'' ruota i sedili anteriori e i sedili della terza fila, trasformando la seconda fila in un tavolino, per imitare una lounge di prima classe. La ''modalità Enjoy'' ruota invece tutte e tre le file di sedili in modo che si trovino frontali al portellone. Il benessere di bordo è ulteriormente potenziato con colori rilassanti e un tetto panoramico in vetro, mentre l'attenzione all'ambiente si esprime attraverso pavimenti realizzati con reti da pesca riciclate, tessuto dei sedili da bottiglie riciclate, fibra di carbonio e pelle vegana.

Kia EV9, sette posti ''trasformisti''

I particolari tecnici del propulsore elettrico di Concept EV9 devono ancora essere dettagliati: la versione di produzione siederebbe comunque sulla piattaforma E-GMP del Gruppo Hyundai Kia. Opzioni a motore singolo e a doppio motore, architettura elettrica da 800 Volt che consenta ricariche super veloci. Tempi di uscita? Qualche anno. Azzardiamo - a essere ottimisti - il 2024.

Pubblicato da Lorenzo Centenar, 18/11/2021