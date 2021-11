auto elettrica

Kia ha annunciato ufficialmente tramite Instagram la data del reveal del concept SUV EV9. Nuova EV9 full-electric andrà a ricoprire il ruolo di ammiraglia della famiglia Kia EV (qui il nostro approfondimento sulle strategie del marchio). Il debutto in anteprima mondiale è atteso per il prossimo 11 novembre alle ore 8:00 (GMT). Il teaser, pubblicato sul profilo social della Casa, mostra ben poco della Sport Utility a zero emissioni. Dalla silhouette però è già possibile intuire che le proporzioni saranno simili a quelle di Kia Telluride: il maxi-SUV venduto attualmente nel mercato americano. Inoltre, le forme squadrate, la linea del tetto piatta e le dimensioni generose lasciano intendere che nuova EV9 sarà equipaggiata con tre file di sedili.

MAXI-BATTERIA Molto probabilmente Kia EV9 nascerà sulla stessa piattaforma di Hyundai Ioniq 7. Ciò significa che il nuovo SUV coreano potrebbe contare sulla trazione integrale, con un powertrain a doppio motore e una potenza combinata di oltre 310 CV. Ad alimentare il tutto una batteria al litio da 100 kWh, con sistema di ricarica a 800V. Nel 2020, Kia ha dichiarato l’intenzione di svelare sette nuovi modelli full-electric entro il 2027. La prima di queste è stata la 2 volumi EV6 (qui la nostra video anteprima), nata sulla piattaforma E-GMP e portata al debutto solo pochi mesi fa. Una variante specifica con passo allungato di questa architettura modulare fungerà quasi certamente da base anche per EV9, nonostante i due modelli appartengano a due segmenti diametralmente opposti.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 08/11/2021