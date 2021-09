HYUNDAI E IL FUTURO ELETTRIFICATO Circa un anno fa Hyundai ha fatto debuttare il suo nuovo brand chiamato Ioniq e questo progetto è destinato a mostrare il meglio che gli asiatici hanno da offrire in termini di veicoli elettrificati. La Ioniq 5 è il primo esempio di auto 100% elettrica che porta in dote l’inedito marchio “green” dei coreani, ma nei mesi successivi abbiamo intravisto quelli che potrebbero essere i prossimi modelli BEV della Casa. Per esempio, la berlina Ioniq 6 che, purtroppo non sarà così bella come la Prophecy Concept su cui era originariamente basata. Tuttavia, grazie a una nuova immagine teaser condivisa sui suoi profili social dal costruttore stesso, sembra che la Ioniq 7 sia l'auto che ruberà la scena nel segmento dei SUV elettrici in futuro. Dovrebbe arrivare nel 2024, probabilmente all’inizio sul mercato americano e poi anche in Europa e sarà un modello davvero futuristico.

Hyundai Ioniq 7: non solo il SUV elettrico nell'agenda ''green'' dei coreani

DESIGN INNOVATIVO MA BILANCIATO Lo stile sembra molto elegante, anche se chiude in modo un po’ netto nella zona posteriore. Sulla base di quanto vediamo dalle immagini, è abbastanza chiaro che il SUV ospiterà più di cinque persone, probabilmente ci sarà una terza fila di sedili per arrivare a sette passeggeri. Nella parte anteriore, una barra a LED che prende tutta la larghezza unisce i fari, mentre le luci verticali incorniciano quella che sarebbe tradizionalmente la calandra. Ci sono anche cerchi di grande diametro dallo stile super moderno, accolti da passaruota piuttosto squadrati. Il tetto sembra ospitare dei mancorrenti mentre la fiancata è definita da una linea di cintura che sale verso il posteriore e non si vedono maniglie, che potrebbero essere a filo carrozzeria. Tutti questi tratti suggeriscono che la Ioniq 7 sarà un prodotto realmente innovativo per Hyundai.

Hyundai Ioniq 7: dopo Ioniq 5 e Ioniq 6 concept, ecco il grande SUV a zero emissioni

PACCO BATTERIE DI NUOVA GENERAZIONE Per quanto riguarda i propulsori, sappiamo che la gamma Ioniq nel suo insieme sfrutta la piattaforma E-GMP, ma le dimensioni di Ioniq 7 saranno ovviamente un po' più grandi. Il lato positivo di così tanto spazio, insieme a più comfort per i passeggeri, è che può essere montato un pacco batterie più grande. Hyundai afferma che la Ioniq 7 sarà equipaggiata con le nuove batterie SK Innovation con una capacità di 100 kWh e una tecnologia per supportare la ricarica ultraveloce da 800V. È prevista anche un'autonomia di oltre 480 km e la versione con trazione integrale avrà due motori con una potenza di 308 cavalli. Il piatto è ricco e il marchio Ioniq sembra riservare altre sorprese in futuro, non solo con modelli 100% elettrici, ma anche con alimentazione alternativa come le fuel cell e la Vision FK ne è un esempio. A questo punto, non ci resta che aspettare novità dalla Corea, siamo sicuri che non dovremo attendere molto.