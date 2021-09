Concept car

UNA SUPERSPORTIVA ''ALTERNATIVA'' Hyundai è uno dei costruttori più attivi nell’ambito dell’alimentazione alternativa. I coreani hanno in listino modelli con motori mild-hybrid, full-hybrid, plug-in hybrid e 100% elettrici. Ma la ricerca, lo sviluppo e la produzione spazia anche su altre forme di alimentazione come l’idrogeno, dove sono all’avanguardia con una piccola gamma di veicoli. Non a caso, i coreani lanciano una nuova sfida e durante la conferenza Hydrogen Wave che si è tenuta lo scorso 7 settembre hanno svelato il primo concept di auto sportiva ibrida a idrogeno, chiamato Vision FK. Dopo l’annuncio, ecco quindi come è fatto questo prototipo e quale ruolo avrà nella strategia produttiva dei coreani. Poiché, come parte della futura strategia del marchio per accelerare l'adozione della mobilità a idrogeno fino al 2040, la Vision FK è un prototipo altamente performante, che si affida a un motore capace di erogare la bellezza di 670 CV per un tempo di accelerazione sullo 0-100 orari in meno di quattro secondi e che secondo Hyundai offre un'autonomia di oltre 600 km. Questo concept è il segno tangibile della recente promessa di rendere tutti i veicoli in Europa completamente elettrici entro il 2035 e fa parte di un impegno più ampio che vedrà il marchio asiatico lanciare due nuovi propulsori a celle a combustibile a idrogeno nel 2030, oltre ad ampliare la potenza delle fuel cell in tutte le aree di sua competenza, inclusa la logistica e i grandi trasporti, che saranno serviti da nuovi modelli elettrici autonomi.

Hyundai Vision FK: lo schema del sistema fuel cell a idrogeno

LA COLLABORAZIONE CON RIMAC Per la Vision FK, Hyundai ha stretto una partnership con gli specialisti delle high performance a elettroni della Rimac (di cui possiede una quota del 12%). L'auto utilizza un pacco di celle a combustibile progettato e costruito dai coreani con un propulsore completamente elettrico sviluppato in collaborazione con la factory croata. Un futuro modello di serie sarebbe il primo a utilizzare questo tipo di motore ed è confermato che la Vision FK entrerà in produzione, stando alle parole del capo della ricerca e sviluppo di Hyundai, Albert Biermann. “La Vision FK è uno dei progetti in cui sfidiamo apertamente i nostri ingegneri e questo veicolo, che ha una combinazione fra un sistema elettrico ad alta potenza e un sistema di celle a combustibile è un progetto molto impegnativo”. E prosegue: “La nostra piattaforma E-GMP non è adatta a questo modello, motivo per cui stiamo lavorando insieme a Rimac per mettere questa tecnologia in un’auto molto compatta e sportiva. Abbiamo imparato tanto e ci stiamo preparando per le auto ad alte prestazioni”. Tuttavia, non è ancora noto quando potremmo vedere una versione di produzione del concept Hyundai, che si pensa abbia dimensioni simili a una BMW Serie 3. L'azienda mira a far sì che il costo dei suoi veicoli fuel cell raggiunga la parità con le sue auto elettriche a batteria entro il 2030.

Hyundai Vision FK: potenza di 670 CV e autonomia superiore a 600 km

L’IDROGENO SPOSA LA SPORTIVITÀ Tuttavia, un veicolo elettrico a celle a combustibile ad alte prestazioni non è del tutto nuovo per i coreani grazie all’opera dalla loro divisione N. Nel 2015, il reparto sportivo del marchio ha presentato la N 2025 Vision Gran Turismo, alimentata dal primo motore fuel cell a idrogeno prodotto in serie al mondo, sviluppato da Hyundai due anni prima della sua presentazione. Il concept racer sfruttava due pile a combustibile e un sistema di supercondensatori per generare 872 CV. Ma Hyundai ha anche lanciato un SUV con questa tecnologia nel 2018, la Nexo e una versione alimentata a idrogeno della sua ix 35 nel 2015.