In Corea è in arrivo Hyundai Casper, un mini SUV che potrebbe sfidare Fiat Panda Cross e Suzuki Ignis. Se non fosse che...

Lo voglio. In versione N. Con 280 CV come la Kona! Scherzi a parte, Hyundai Casper 2021 è il nuovo mini SUV che la casa coreana sta per lanciare sui mercati extra-europei, ed è talmente carino che anche da noi avrebbe un successone. Potrebbe diventare l'avversario naturale di Fiat Panda e Suzuki Ignis (qui nel nostro confronto), anche se per adesso non si parla di trazione integrale. Il nuovo Casper sarà il SUV più piccolo venduto da Hyundai e creerà “una classe di auto completamente nuova che non è mai esistita prima”.

Hyundai Casper 2021: sarebbe un rivale di Fiat Panda e Suzuki Ignis

LE VERSIONI Non è stato detto ufficialmente, ma è probabile che alla base ci sia la stessa piattaforma della citycar i10. Inizialmente la scelta sarà tra due versioni, con motore a benzina a 3 cilindri da 1,0 litri declinato in due diversi livelli di potenza. Alla base del listino ci sarà la versione con motore MPI aspirato da 66 CV, mentre l'allestimento superiore Casper Active avrà un'unità T-GDI turbo da 98 CV. Una versione completamente elettrica potrebbe debuttare entro il 2023, anche se la notizia non è ancora stata confermata.

Hyundai Casper 2021: vista 3/4 anteriore

IMMINENTE, MA SOLO ALL'ESTERO Interni e i prezzi devono ancora essere rivelati, ma si sa che Hyundai Casper (il cui nome si ispira a un trick da skateboarder, ci dicono, e non al celebre fantasmino dei fumetti) debutterà inizialmente sul mercato sudcoreano. I preordini sono già aperti attraverso un sito dedicato. Lo vedremo mai in Italia?