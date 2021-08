A TUTTO GAS CON L'IDROGENO Hyundai ha annunciato che il prossimo 7 settembre svelerà tramite una presentazione online la sua ''Hydrogen Wave'': un programma organico dedicato al futuro della mobilità a idrogeno. Il Gruppo coreano con sede a Seoul ha inoltre dichiarato che: ''Durante il forum digitale verranno presentati veicoli elettrici all'avanguardia alimentati da fuel-cell, nonché altre applicazioni innovative di questa tecnologia''.

VIDEO TEASER Nel video promozionale pubblicato su YouTube è possibile intravedere una sportiva camuffata (probabilmente firmata dal reparto N) danzare grintosamente fra le curve di un circuito di prova. Il video teaser è accompagnato dalla didascalia ''Idrogeno, verso un futuro pulito''. Sebbene non siano stati forniti dettagli aggiuntivi, Hyundai ha già confermato che, in futuro, il marchio N performance svilupperà sia veicoli a celle a combustibile che auto elettriche a batteria.

UN AMPIO PROGRAMMA L'auto del teaser è molto simile alla Veloster N, disponibile attualmente solo negli Stati Uniti, anche se le dimensioni sembrano più compatte e la forma dei finestrini posteriori è differente. Come Toyota (qui il rombo di una Corolla che brucia H2), anche il Gruppo Hyundai-Kia ha continuato a investire pesantemente nello sviluppo della tecnologia a idrogeno. Hyundai a riguardo prospetta ''piani entusiasmanti e nuove strategie commerciali per l’applicazione di soluzioni a idrogeno di ultima generazione. Tecnologie utilizzabili anche in settori diversi da quello automobilistico''. In effetti, Hyundai ha un rapporto di lungo corso con le fuel-cell. L’ultimo esempio è proprio Nexo (qui il record di percorrenza): un SUV elettrico avveniristico che dallo scarico emette solo vapore acqueo.