Hyundai Ioniq SEVEN, licenza di sognare in grande. Video

Si scrive SEVEN, per esteso e con caratteri maiuscoli. Come a suggerire che il terzo modello da lanciare sotto il marchio elettrico Ioniq non è solo un numero: è un progetto che ha anche un'anima. Come promesso, Hyundai Ioniq SEVEN Concept fa il suo debutto pubblico al Motor Show di Los Angeles, offrendo uno sguardo chiaro sul design del SUV Ioniq 7 di produzione, previsto per il 2024. Un SUV da aggiungersi all'attuale Ioniq 5, e a cui si affiancherà anche Ioniq 6, la berlina in arrivo nel 2022. Riguarda, sotto, la diretta streaming della world premiere.

Ioniq SEVEN rompe coi canoni classici, altroché. La silhouette aerodinamica diverge da un tipico SUV: linea del cofano bassa, forma del tetto curvo, passo estremamente lungo. Segni particolari: il grande portellone posteriore in vetro monopezzo, ruote dotate di ''Active Air Flaps'' che possono raffreddare i freni o ridurre la resistenza aerodinamica, inoltre il design delle luci multi-LED ''Parametric Pixel'', marchio di fabbrica del sub-brand Ioniq. Sono barre luminose che coprono l'intera lunghezza della fascia anteriore, correndo fino intorno al portellone posteriore. La versione di produzione manterrà questi elementi? Sì, ma leggermente attenuati.

Hyundai Ioniq SEVEN concept: più di un SUV elettrico

Ioniq SEVEN si basa sulla stessa piattaforma elettrica modulare E-GMP che è all'origine sia di Ioniq 5, sia della gemella Kia EV6., oltre che del big SUV Kia EV9. Tuttavia il passo è stato allungato di ulteriori +20 cm, per un totale di 3,2 metri, con le ruote spinte il più possibile verso gli angoli della vettura. Ciò si traduce, all'interno, in un pavimento piatto sia davanti, sia di dietro. Aprendo le porte senza montanti ci si imbatte in due singole sedie girevoli in stile lounge e in quello che sembra essere uno sgabello, e che Hyundai chiama ''Universal Island''. In seconda fila, ecco una panca imbottita a forma di L.

Hyundai Ioniq SEVEN, interni lounge

GUIDA TU La disposizione dei sedili può essere personalizzata, a seconda delle modalità guida autonoma o guida ''umana'', col volante sostituito da un joystick retrattile (che è improbabile che il SUV di produzione conservi). La SEVEN dispone anche di minifrigo integrato e di ''vani portascarpe'' per rinfrescare le calzature dei passeggeri. Infine, il tetto panoramico in vetro è in realtà uno schermo OLED in grado di visualizzare contenuti multimediali per massimizzare il relax.

Hyundai Ioniq SEVEN, il tetto panoramico è un display

LEZIONE DI IGIENE Ioniq SEVEN Concept anche come manifesto di ''mobilità sostenibile e igienica''. L'esterno è verniciato in ''bio-pittura'', mentre l'interno ospita materiali come intonaco minerale, legno di bambù, moquette e bioresina. Il rame e il tessuto ''trattato igienicamente'' con funzioni antibatteriche mantengono attivamente pulite le superfici, mentre un sistema Hygiene Airflow utilizza una tecnologia ispirata alla gestione del flusso d'aria degli aerei passeggeri per ridurre la contaminazione incrociata. C'è anche un sistema di sterilizzazione con luci UVC che fuoriescono da varie superfici per rimuovere batteri e virus.

Hyundai Ioniq 7, appuntamento al 2024

Hyundai deve ancora rivelare tutti i dettagli di Ioniq 7 di serie: nel frattempo, la concept è progettata per raggiungere un'autonomia di oltre 450 km. Un caricabatterie da 350 kW porterebbe la batteria dal 10-80% di carica in circa 20 minuti. È inoltre molto probabile che il SUV disporrà anche della funzionalità Vehicle-to-Load, che gli consentirà di caricare dispositivi, alimentare oggetti domestici o persino caricare altri veicoli elettrici. Essendo imparentata con Ioniq 5, aspettiamoci anche lo stesso sistema a doppio motore da 306 CV. Potrebbero essere offerte anche versioni più potenti, facendo di Ioniq 7 una potenziale rivale di nobil-SUV del calibro di BMW iX e Audi e-tron.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 18/11/2021