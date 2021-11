Novità auto

È solo un concept, ma anticipa design e soluzioni tecnologiche dei prossimi SUV elettrici di Hyundai. In mostra al Salone di Los Angeles di novembre

Che la famiglia Ioniq fosse destinata a crescere è cosa nota: se ne parla già da qualche mese, da quando Hyundai ha ufficializzato Ioniq come nome del brand (e non più di un singolo modello, quindi) destinato ai veicoli a batteria della casa coreana.

Hyundai Ioniq 7: teaser dei modelli elettrici della Casa coreana in arrivo

APPUNTAMENTO IN CALIFORNIA A pochi giorni dall’apertura dell’AutoMobility 2021 di Los Angeles Hyundai ha pubblicato le prime immagini teaser di Seven, quello che fino a qualche settimana fa chiamavamo Ioniq 7 (che è un po’ la stessa cosa), e che sarà svelato ufficialmente proprio nel corso del salone americano.

Hyundai Ioniq 7: materiali raffinati e sostenibili per gli interni

COM’È FATTA FUORI Per stile, design e soluzioni tecnologiche Seven anticipa il prossimo modello elettrico della famiglia Ioniq, che dovrebbe arrivare nel 2024. La casa coreana sottolinea che l’auto avrà un “design funzionale, che si allontana dalla tradizione dei motori a combustione interna”, con un’estetica estremamente peculiare, definita dai pixel luminosi che abbiamo già visto su Ioniq 5 (qui la nostra prova video), e che qui sembrano correre lungo tutta la parte frontale dell’auto, insieme a tre file verticali di pixel ai lati del paraurti dal taglio sportivo. Con così tanti punti luce a disposizione, i designer hanno sicuramente di che sbizzarrirsi nel creare effetti in base alle diverse situazioni (ricarica, svolta, ingresso e uscita dall’auto ecc.).

Hyundai Ioniq 7: poltrone di design per gli occupanti

LIVING A BORDO Le immagini degli interni mostrano invece un ambiente “lounge”, dal sapore premium, con materiali pregiati e sostenibili - come il legno, sedute raffinate che ricordano le poltrone di design, una panchetta posteriore per i passeggeri (Seven dovrebbe avere sette posti), e un’illuminazione all’interno delle portiere dal sapore deliziosamente analogico.

Hyundai Ioniq 7: l'illuminazione ambientale dal gusto retrò

MOTORI E BATTERIE Non abbiamo dati ufficiali, ma da quel che sappiamo Ioniq Seven si baserà sulla stessa piattaforma E-GMP delle altre elettriche del gruppo (Kia EV6, Ioniq 5), con dimensioni esterne maggiori. Il pacco batterie potrebbe arrivare fino a 100 kWh, con impianto di ricarica da 800V. I motori dovrebbero essere gli stessi degli altri modelli, con potenze fino a 585 CV e 740 Nm di coppia della EV6 GT.

Kia EV6 GT

QUANDO VERRÀ PRESENTATO Hyundai presenterà Seven nel corso della conferenza stampa dell'AutoMobility 2021 di Los Angeles, in programma il 17 novembre alle 9:55 (alle 17:55 ora italiana). L’auto sarà poi a disposizione dei visitatori della fiera dal 19 al 28 novembre.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 04/11/2021