HYUNDAI IN GRANDE SPOLVERO Le tre speciali della domenica mattina del Rally Spagna sono andate tutto a uno scatenato Dani Sordo. Il pilota della Hyundai ha così completato il sorpasso su Sebastien Ogier al terzo posto della classifica generale. Nessuna novità invece nelle prime due posizioni, con Thierry Neuville che ha mantenuto agevolmente la leadership su Elfyn Evans, il quale con questo ordine di arrivo riesce quantomeno a mantenere aperta la contesa mondiale fino al gran finale di Monza. Invariate le altre posizioni, con Kalle Rovanpera quinto e Gus Greensmith che difende il sesto posto da Oliver Solberg e Nil Solands.

SORDO FA POKER Lo spagnolo ha completato la sua domenica perfetta vincendo anche la Power Stage conclusiva, davanti a Neuville ed Evans. Il gallese ha preceduto di 3 decimi Ogier, recuperando così un altro punticino in classifica generale per mantenere accesa una fiammella di speranza per il titolo in vista del Rally Monza che a novembre chiuderà la stagione. Chiude la top5 della prova speciale Rovanpera. Nessuno scossone in classifica, con tutte le posizioni di vertice rimaste invariate. Eric Camilli e la Citroen festeggiano il successo nel WRC2, campionato che vede Andreas Mikkelsen vincere matematicamente il titolo piloti 2021. Nel WRC Junior, invece, si laurea campione il finlandese Sami Pajari, 20 anni ancora da compiere.

RALLY SPAGNA 2021, CLASSIFICA FINALE

Pos. Pilota Auto Distacco 1 Thierry Neuville Hyundai 2 Elfyn Evans Toyota +24.1 3 Dani Sordo Hyundai +35.3 4 Sebastien Ogier Toyota +42.1 5 Kalle Rovanpera Toyota +1:31.8 6 Gus Greensmith Ford +4:17.3 7 Oliver Solberg Hyundai +4:26.7 8 Nil Solans Hyundai +4:34.9 9 Eric Camilli Citroen +9:49.4 10 Nikolay Gryazin Skoda +10:05.9

Pubblicato da Luca Manacorda, 17/10/2021