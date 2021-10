TRIS NEUVILLE Le tre speciali del mattino hanno visto Thierry Neuville in grande spolvero. Il pilota della Hyundai ha ottenuto il miglior tempo su ogni prova, incrementando il risicato vantaggio che aveva su Elfyn Evans al termine della giornata di ieri. Ora il belga può contare su un margine di 9 secondi, di certo non rassicurante ma comunque migliore rispetto ai 7 decimi di ieri sera. Oggi è stata particolarmente insidiosa soprattutto la SS7, disputata con una leggera nebbiolina mattutina che ha in parte ridotto la visibilità.

LOTTA PER IL PODIO Alle spalle dei primi due si è accesa la battaglia per il terzo posto tra Sebastien Ogier e Dani Sordo. Lo spagnolo ha recuperato terreno sul leader del Mondiale e ora solo due decimi lo separano dal podio virtuale. Quinto, ma più staccato, resta Kalle Rovanpera, davanti alla Ford di Adrien Fourmaux e alla Hyundai di un ottimo Oliver Solberg. Ha perso tempo e posizioni invece Gus Greensmith, settimo ieri e rallentato da una foratura nella SS9. Eric Camilli si conferma al comando del WRC, con 15 secondi di margine su Nikolay Gryazin.

RALLY SPAGNA 2021, CLASSIFICA DOPO SS9

Pos Pilota Auto Distacco 1 Thierry NEUVILLE Hyundai i20 Coupé WRC 2 Elfyn EVANS Toyota Yaris WRC +9.0 3 Sebastien OGIER Toyota Yaris WRC +32.0 4 Dani SORDO Hyundai i20 Coupé WRC +32.2 5 Kalle ROVANPERÄ Toyota Yaris WRC +53.7 6 Adrien FOURMAUX Ford Fiesta WRC +1:26.2 7 Oliver SOLBERG HYundai i20 Coupé WRC +2:44.4 8 Nil SOLANS Hyundai i20 Coupé WRC +3:11.0 9 Gus GREENSMITH Ford Fiesta WRC +3:16.4 10 Eric CAMILLI Citroën C3 +5:51.5

Pubblicato da Luca Manacorda, 16/10/2021