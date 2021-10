Toyota al top delle prime prove speciali, con Evans a precedere Neuville e Ogier. Si perde per strada, però, una delle Yaris WRC: brutto incidente per Katsuta, costretto al ritiro già nella prima tappa

È ancora la Toyota a comandare le fasi iniziali del WRC Rally Spagna 2021. Dopo che, nel primo shakedown, era stato il campione del mondo in carica, Sebastien Ogier, a confermarsi il più veloce, nella mattinata di oggi è stato Elfyn Evans a vincere due delle tre prove speciali in programma. Il pilota scozzese ha portato la sua Yaris WRC in vetta alla classifica provvisoria, rifilando 7.9 secondi al primo degli inseguitori, un Thierry Neuville che ha vinto la seconda speciale ma ha faticato non poco con il sottosterzo della sua Hyundai i20 Coupé. Terzo posto per il leader della classifica generale Ogier, che paga un gap di 12.6 secondi dal compagno di squadra (e primo dei rivali nella lotta per il titolo) Evans.

WRC Rally Spagna 2021: Elfyn Evans (Toyota) | Foto: WRC.com

L’INCIDENTE Non è mancato anche un brivido con lo spettacolare incidente dell’alfiere Toyota, Takamoto Katsuta. Nel corso della prima prova speciale del mattino, il pilota giapponese è arrivato con troppa velocità in una curva a destra, finendo per colpire il guardrail. Inevitabile il ritiro: nell’impatto con le barriere (video sotto), la Yaris WRC ha rotto la sospensione anteriore sinistra e non ha potuto proseguire. Dopo shakedown e prime tre tappe di giornata, completano le posizioni di vertice l’idolo del pubblico di casa, Dani Sordo (+16.7 secondi), seguito da Kalle Rovanpera e Ott Tanak, protagonista di un testacoda nelle prime fasi.

RALLY SPAGNA 2021, CLASSIFICA DOPO SS3

Pos Pilota Auto Distacco 1 Elfyn EVANS Toyota Yaris WRC 30:33.7 2 Thierry NEUVILLE Hyundai i20 Coupé WRC +7.9 3 Sebastien OGIER Toyota Yaris WRC +12.6 4 Dani SORDO Hyundai i20 Coupé WRC +16.7 5 Kalle ROVANPERÄ Toyota Yaris WRC +25.1 6 Ott TÄNAK Hyundai i20 Coupé WRC +33.1 7 Adrien FOURMAUX Ford Fiesta WRC +48.3 8 Gus GREENSMITH Ford Fiesta WRC +59.9 9 Oliver SOLBERG Hyundai i20 Coupé WRC +1:12.0 10 Nil SOLANS Hyundai i20 Coupé WRC +1:30.2

Pubblicato da Salvo Sardina, 15/10/2021