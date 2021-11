Nuova Kia Niro: sempre ibrida con vista full electric, ma più hi-tech

Di tuffarsi a pesce nel pianeta dell'elettrico al 100%, ancora non si sente pronta. Quindi d'accordo la variante EV, ma con un piede ancora nel mondo dei propulsori termici, leggasi full hybrid e plug-in. Nuove Kia Niro ed e-Niro seconda generazione fanno la loro comparsa al Seoul Mobility Show 2021: riprogettazione estetica totale, soluzioni tecniche evolute, ma sempre nel solco della diversificazione. Dopotutto, in questo modo, puoi competere su più di un fronte: e infastidire sia Toyota Yaris Cross, sia Skoda Enyaq, in un colpo solo.

Nuova Kia Niro (2022)

Kia deve ancora confermare tutte le specifiche, tuttavia sembra chiaro come nuova Niro utilizzi una versione aggiornata della piattaforma dell'auto precedente, piuttosto che il nuovo pianale E-GMP, riservato ai veicoli elettrici puri del brand. È perciò probabile che anche i tre attuali propulsori vengano trasferiti in blocco sul nuovo progetto, sebbene con miglioramenti in chiave prestazioni ed efficienza. Niro, insomma, sempre declinata come SUV full hybrid e plug-in hybrid (non è chiaro se il motore a combustione interna sarà il vecchio 1,6 litri o il più recente 1,5 litri), nonché in formato full electric Kia e-Niro. Ovviamente, dalle proprietà di autonomia maggiori che non oggi: via il pacco batterie da 66 kWh, dentro i nuovi accumulatori da 77 kWh di Kia EV6.

Come promesso, esteticamente Kia Niro è influenzata dalla concept Habaniro del 2019, vedi il design della parte anteriore e l'effetto bicolore sui montanti C della vettura. Montanti i quali, insolitamente, ospitano anche le luci posteriori impilate verticalmente e dalla forma a boomerang. Al frontale, il caratteristico ''tiger nose'' si evolve in una grande presa inferiore e una piccola griglia superiore, separate da striscia cromata a tutta larghezza. I fari a LED e le luci di marcia (che secondo Kia, imitano il diagramma del battito cardiaco) sono alloggiati in scompartimenti separati. In sostanza, l'unica reale differenza visiva tra Niro ibrida ed e-Niro è la porta di ricarica integrata nella fascia anteriore di quest'ultima.

VEDI ANCHE

Nuova Kia e-Niro

Anche la cabina è stata completamente riprogettata. Il cruscotto è dominato da un ampio display monoblocco che combina quadro strumenti digitale e schermo widescreen per l'infotainment: sotto di esso, i comandi del clima sono del tipo a sfioramento. Una nuova striscia di illuminazione ambientale attraversa la plancia per tutta la sua larghezza, mentre la console centrale contiene interruttori fisici e il selettore rotante della modalità di guida. Ah, e i poggiatesta incorporano anche appendiabiti.

Nuova Kia Niro, gli interni

ECOFRIENDLY Kia ci tiene a sottolineare l'uso di materiali interni sostenibili. Ad esempio, il cielo è realizzato con carta da parati riciclata, i sedili in poliuretano a base biologica con fibre di Tencel da foglie di eucalipto. Infine, la vernice sui pannelli porta è a base d'acqua e priva di sostanze come benzene e toluene.

L'unica tecnologia di cui Kia ha finora annunciato i dettagli è una nuova modalità di guida ''Greenzone'': utilizzando il geofencing, Niro ibrida può passare automaticamente alla modalità completamente elettrica mentre attraversa ''zone verdi'' come aree residenziali urbane o transita nei pressi di scuole e ospedali. Il conducente può anche registrare le proprie zone verdi nel sistema di navigazione.

Nuova Kia Niro in vendita entro metà 2022

Per ora è tutto: ulteriori info riguardanti piattaforma, propulsori e innovazioni hi-tech di nuova Kia Niro verranno diffuse a ridosso del debutto sui mercati vero e proprio, in programma entro il primo semestre 2022.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 25/11/2021