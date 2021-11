Nuova Kia Niro al debutto. Sia ibrida, sia elettrica. I teaser

Autunno caldo, in casa Kia. Dopo EV9 Concept, il dinamico brand coreano si prepara a svelare Niro seconda generazione: l'anteprima, in forma di prototipo, al Seoul Mobility Show giovedì 25 novembre, mentre la versione di serie dovrebbe essere in vendita soltanto dal 2023. Stando ai teaser ufficiali, Kia Niro subirà una revisione radicale: linguaggio di design e tecnologia di infotainment si ispirano a Kia EV6. Come l'auto attuale, semmai, l'offerta includerà full hybrid, plug-in hybrid, full electric.

Nuova Kia Niro, primi teaser

ARCHETIPO Fonte di ispirazione dello stile di nuova Kia Niro è l'Habaniro Concept del New York Auto Show 2019. Come su HabaNiro, i fari anteriori sono posizionati più in basso sul paraurti, mentre il cofano sfoggia un design a conchiglia completamente nuovo che avvolge i passaruota anteriori. I teaser suggeriscono anche come Kia sposterà le luci posteriori in una posizione diversa, in verticale sui montanti C, anziché orizzontalmente sul portellone. I nostri precedenti scatti spia rivelano poi come anche le porte posteriori avranno una forma diversa dalle attuali. All'interno, dunque, accenti EV6 per volante a due razze e cockpit digitale, mentre lo schermo dell'infotainment sembra leggermente più piccolo.

Nuova Kia Niro, bozza degli interni

ELETTRICA AL CUBO L'elettrificazione è il mantra anche di Kia, ma il crossover compatto non è ancora pronto per abbandonare per sempre i propulsori termici. Niro 2023 sempre disponibile dunque sia con un'opzione puramente elettrica, sia anche in formato ibrido ricaricabile e auto-ricaricabile. Per rendere la Niro con motore a combustione il più ecologica possibile, in Corea potrebbero abbandonare il vecchio motore a benzina da 1,6 litri, in favore del più efficiente 1,5 litri dell'ultima Ceed. Tuttavia, ciò comporterebbe la progettazione da zero di nuovi sistemi ibridi, poiché l'unità non è attualmente elettrificata. Quanto alla 100% elettrica, non è escluso che e-Niro prenda in prestito parte della tecnologia dell'architettura E-GMP proprio di EV6, incluso il nuovo pacco batteria da 77 kWh da 450 km di autonomia, in luogo dell'attuale batteria da 64 kWh. Ancora qualche giorno di pazienza per fugare questo e tutti gli altri dubbi.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 22/11/2021