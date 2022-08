Kia EV9: al via i collaudi finali per il maxi-SUV elettrico

Per il nuovo SUV a batterie di Seoul è il momento della verità! L'auto ha iniziato gli ultimi test al centro prove di Namyang

In attesa del lancio ufficiale di Kia EV9, la Casa coreana ha pubblicato i dettagli del programma di test finali intrapreso dalla sua nuova full-electric. Con le sue linee futuristiche e geometriche, EV9 punta ad affermarsi come SUV di rottura nel segmento delle sport utility elettriche di grandi dimensioni (qui l'anteprima video). Attualmente i prototipi del maxi-SUV si trovano al centro globale di ricerca e sviluppo di Namyang in Corea del Sud. Durante questa intensa fase finale di test, EV9 sarà sottoposta a un estenuante ciclo di collaudi che ne metteranno alla frusta le potenzialità.

Kia EV9: il frontale

PROVE DI FATICA I test prevedono una verifica approfondita della trazione integrale elettrica su percorsi accidentati, sentieri off-road e guadi in acque profonde. Allo stesso tempo, il focus dei tecnici sarà puntato sul monitoraggio del comfort di marcia, con controlli specifici sulla qualità costruttiva di EV9. Oltre ai consueti test presso il centro di Namyang, EV9 si dovrà sottoporre a prove di resistenza nelle località più disparate in giro per il mondo.

MAXI-SUV ELETTRICO Il primissimo unveiling del Concepet EV9 risale allo scorso anno, noi siamo riusciti a toccare con mano il prototipo pre-serie giusto alcuni mesi fa (qui il nostro approfondimento). Kia EV9 nasce sull’innovativa piattaforma modulare di ultima generazione (E-GMP) del Gruppo HMC (Hyundai Motor Company). Una solida base di partenza che ha dato i natali anche a Kia EV6: il crossover elettrico che proprio quest’anno si è aggiudicato il prestigioso titolo di Car of the Year.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 25/08/2022