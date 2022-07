Nuova Kia Niro, la versione bicolore si ordina online

Dopo le campagne promozionali che hanno coinvolto anche Mahmood, arriva finalmente sul mercato italiano il nuovo SUV compatto Kia Niro (qui la nostra anteprima, anche video). Per l’occasione la casa coreana ha presentato due versioni speciali, con colorazioni bicolore, che possono essere prenotate esclusivamente online, sulla pagina dedicata del sito di Kia Italia.

Nuova Kia Niro, la versione bicolore per chi prenota online il modello EV

LE PROPOSTE Kia Niro EV (il modello 100% elettrico) è disponibile nella colorazione Evolution Bicolor, con carrozzeria Mineral Blue e due fasce laterali in nero lucido, mentre il caratteristico montante posteriore è in Aurora Black Pearl. Le versioni HEV (full hybrid) e PHEV (ibrido plug-in) possono essere prenotate nella versione Evolution Bicolor, con carrozzeria Snow White Pearl, fasce laterali nero lucido e montante posteriore Steel Grey.

Mahmood con la nuova Kia Niro

COME PRENOTARLE Una volta selezionata la propria versione speciale preferita, si hanno due giorni di tempo a disposizione per recarsi presso il concessionario Kia più vicino e finalizzare l’acquisto dell’auto. L’offerta di lancio prevede un pacchetto dedicato alla Nuova Niro e - per chi prenota online l’auto in versione plug-in - anche un voucher di ricarica KiaCharge del valore di 200 euro utilizzabile presso la rete di ricarica fast in Italia.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 22/07/2022