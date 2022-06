Nuova Kia Niro: per il lancio, la Casa crea un talent con Mahmood

Debutto in musica per la nuova Kia Niro, co-protagonista di un talent musicale che vede Mahmood come testimonial

Per preparare il lancio di nuova Kia Niro, che avverà in settembre, la Casa coreana ha organizzato un progetto in stile talent con tre cantanti esordienti, che sotto la guida di un vocal coach e di un producer si metteranno in gioco. Il migliore aprirà concerto di Mahmood il 9 luglio a Brescia, all'Arena Campo Marte. Il nome? Kia Sounds Wonderful, ecco di che si tratta.

Dopo un'attenta pre-selezione, a sfidarsi per un posto sotto i riflettori sul palco di Mahmood saranno Keyra, M.E.R.L.O.T. e Cyrus Yung. Mai sentiti? Keyra risponde al nome di Annapaola Giannattasio, frequenta la MAS - Music Arts & Show di Milano dopo aver vinto, nel 2018, la manifestazione One Shot Game 2018. M.E.R.L.O.T. nasce Manuel Schiavone: è l'autore del singolo Ventitré che conquista Spotify nel 2020, a cui fa seguire il brano Signorina. Nello stesso anno viene selezionato per le semifinali di AmaSanremo con il brano Sette volte. Cyrus Yung, infine, è il nome d'arte di Orlando Di Gironimo, già noto nella scena Rap per il singolo Go High. Il percorso di crescita dei giovani artisti sarà raccontato attraverso la produzione di video che verranno pubblicati sui canali digital e social di Kia.

I coach Arashi, a sinistra, e Michelangelo, a destra

A guidare i giovani artisti nel loro percorso di crescita saranno Riccardo Schiara, in arte Arashi, e Michele Zocca, in arte Michelangelo. Schiara è un cantautore, finalista di X-Factor nel 2014. Il nome d’arte Arashi significa tempesta in giapponese, ma è anche l’anagramma del cognome Schiara. Zocca, il secondo coach, è un produttore, compositore, polistrumentista e ingegnere del suono, noto principalmente per la sua collaborazione con Blanco: artista che segue fin dagli esordi.

Nuova Kia Niro 2022: il posto guida

Tre le versioni del rinnovato SUV coreano, appena sottoposto a un pesante restyling che ne ha modernizzato sapientemente la fisionomia. A listino troviamo Niro Full Hybrid, Niro Plug-in Hybrid e Niro Full Electric: tre gradi di elettrificazione crescente per accontentare tutti i tipi di pubblico a esclusione degli irriducibili del Diesel. Lunga 4,42 metri si distingue per interni dal sapore hi-tech, in virtù del quadro strumenti digitale e dello schermo di infotainment - entrambi da 10,25 pollici - appaiati a dare l'impressione di un unico megaschermo. Variabile la capacità del bagagliaio in funzione del tipo di motorizzazione scelta: a titolo di riferimento, sono 451 i litri di capacità sulla Kia Niro Full Hybrid (qui la nostra prova): a lei si riferiscono i prezzi più bassi della gamma, che partono da 30.500 euro, al netto di eventuali promozioni e incentivi.

