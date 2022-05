Kia: un network di ricarica lungo lo Stivale per aprire "La Via Elettrica"

La Via Elettrica è un progetto di mobilità sostenibile ideato e realizzato da Kia in collaborazione con Mennekes (costruttore tedesco di componenti per elettrotecnica) ed Eicom (provider luce e gas). L’obiettivo è quello di realizzare sul territorio italiano una rete di stazioni di ricarica nei luoghi più suggestivi dello Stivale (resort, hotel e ristoranti), così da sviluppare un vero e proprio network nazionale per veicoli elettrici e plug-in hybrid. Negli esercizi che aderiranno al progetto verrà installata una colonnina di ricarica universale Mennekes in co-branding con Kia (qui l'approfondimento su Kia EV6 GT). La ricarica verrà inserita (e offerta) fra i servizi della struttura. Attualmente le colonnine di ricarica già installate e operative si trovano a: Rapallo, a San Vincenzo, all’Isola d’Elba e Sirolo. A queste si aggiungeranno ben presto quelle di Castel Volturno, Taranto, Roccella Ionica e Agrigento.

Kia con Mannekes e Eicom apre La Via Elettrica

LE PAROLE DEI PROTAGONISTI ''La Via Elettrica è un progetto congiunto dal grande valore simbolico'', spiega Giuseppe Bitti, Amministratore Delegato di Kia Italia, che aggiunge: ''La nostra azienda a livello globale sta evolvendo da costruttore automobilistico tradizionale a provider di servizi di mobilità elettrica, grande attenzione è riposta nelle tematiche di sostenibilità e di decarbonizzazione dei processi industriali.'' ''La mobilità elettrica è uno dei principali protagonisti nello sviluppo di una Società consapevole e sostenibile. È quindi intenzione di Eicom continuare ad integrare la propria offerta con soluzioni per la ricarica eMobility in grado di soddisfare il cliente a tutti i livelli e al tempo stesso aderire ai nostri obiettivi di sostenibilità”, racconta Fabrizio Imperadore Amministratore Delegato di Eicom Srl. Per Marco Di Carlo, Amministratore Delegato di Mennekes Italia: ''La Via Elettrica è l'esemplificazione massima di come oggi l'eMobility sia elemento imprescindibile nella costruzione della società del futuro. Un valore non solo in termini di sostenibilità ma anche di funzionalità, comodità e risparmio.''

Nuova Kia EV6

AMBIZIONI GLOBALI Chiuso il 2021 con una quota di mercato nazionale del 3,01% - entro la fine del 2025 - Kia prevede di potenziare la sua gamma con 11 modelli elettrici. Nell’ambito di un allargamento globale del mercato di veicoli elettrici, Kia punta inoltre a raggiungere una quota di vendita di 500.000 veicoli elettrici annui e di 1 milione di modelli a basse emissioni in tutto il mondo (Cina esclusa). Il 2022 sarà l’anno del completo rinnovamento della gamma Niro (qui il nostro approfondimento) e del debutto della versione GT di EV6, fresca vincitrice del premio Car Of The Year.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 04/05/2022