Kia EV6 GT, auto (elettrica) dell’anno in versione bombardone

Il prestigioso riconoscimento di Car of the Year 2022 non basta: il crossover elettrico coreano arriva anche con 585 CV e 740 Nm di coppia

Il prestigioso riconoscimento Car of the Year 2022 non basta più, evidentemente: la casa coreana vuole anche entrare nel segmento delle sportive elettriche ad alte prestazioni, e lo fa con la versione GT del suo crossover EV6 (qui a confronto con Mercedes EQB), che è anche la Kia di serie più potente di sempre.

Kia EV6 GT 2022: visuale frontale

Com’è fatta Kia EV6 lo sappiamo, disegnata attorno alla filosofia “Opposites United” (ispirata ai contrasti presenti in natura e nell'umanità, e ripreso anche dalla nuova Kia Niro e dalla maxi-SUV concept Kia EV9). L’abbiamo vista – e provata – in diverse occasioni, e anche nella sua versione GT non perde un solo grammo della sua personalità. Al contrario, le caratterizzazioni sportive sono tutto sommato discrete, ma incisive, e sottolineano bene il suo carattere vivace. In particolare, cambia il paraurti anteriore, con profili cromati verticali che mettono maggiormente in evidenza la larghezza dell’auto. Specifici i cerchi in lega da 21” e le pinze dei freni di un vistoso giallo fluorescente. Al posteriore troviamo dettagli verticali anche nel paraurti, insieme a un inedito estrattore dell’aria.

Kia EV6 GT 2022: identica al modello normale la plancia, con qualche dettaglio giallo fluo

Anche a bordo le modifiche rispetto al modello normale sono minime, ma efficaci: i sedili rifiniti in pelle scamosciata sono più avvolgenti, e trattengono molto bene il corpo nelle curve affrontate con vivacità, senza compromettere il comfort nei viaggi più lunghi. Riusciti i tanti inserti color giallo fluo che si trovano un po’ ovunque, dalle cuciture a contrasto di volante, portiere e tappetini, passando per i profili dei sedili per arrivare al pulsante “GT” nella parte bassa del volante, che mette a disposizione tutta la potenza dei motori elettrici. Pressoché inalterata la capacità di carico di 480 litri (contro 490 del modello normale) con i sedili in posizione d’uso, e di 1.260 con gli schienali abbattuti (contro 1.300). Sotto il cofano anteriore, infine, si trova anche un piccolo – ma pratico – frunk da 20 litri.

Come la cugina Ioniq 5, anche Kia EV6 è costruita sulla piattaforma modulare E-GMP, ma con una messa a punto specifica per la versione GT: l’impianto frenante ha dimensioni maggiori (380 mm davanti, 360 mm dietro, entrambi ventilati) per gestire l’aumento di carico, lo sterzo è stato ricalibrato, e le sospensioni hanno un tuning specifico per garantire maggiore reattività e sicurezza.

Kia EV6 GT 2022: visuale di 3/4 posteriore

POWERTRAIN Due i motori sotto il pianale di Kia EV6 GT, uno all’anteriore da 218 CV (160 kW) e uno al posteriore da 367 CV (270 kW): assieme, generano la bellezza di 585 CV (430 kW) e 740 Nm di coppia. Qualche altro numero? Accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi, e una velocità massima di 260 km/h raggiunta in una manciata di secondi in più. A gestire tanta potenza pensa un differenziale a slittamento limitato elettronico (e-LSD) che si occupa di ripartire la potenza su tutte le ruote.

Kia EV6 GT 2022: il tasto GT che attiva la modalità di guida sportiva

MODALITÀ GT MODE Oltre alle impostazioni di guida Eco, Normal e Sport esistenti, la modalità GT specifica per questo modello cambia i parametri di funzionamento dei motori, dei freni, dello sterzo, delle sospensioni, del differenziale elettronico e del controllo di stabilità. È anche possibile modificare i parametri di ciascuna voce per costruirsi un’esperienza di guida “su misura”, per esempio disattivando l’ESC e attivando la modalità Drift, per innescare sovrasterzi di potenza.

Kia EV6 GT 2022: ricarica rapida fino a 350 kW

La batteria ha una generosa capacità di 77,4 kWh, con un’autonomia dichiarata di oltre 400 km. Li verificheremo nelle nostre prove consumi; certo è che con un simile “bombardone”, prosciugare la batteria è davvero questione di un attimo. Come il modello normale, anche EV6 GT offre la funzione V2L, vehicle-to-load, che mette a disposizione 3,6 kW di potenza in uscita per far funzionare dispositivi elettronici o, se necessario, ricaricare un altro veicolo elettrico (anche un’automobile in difficoltà).

Kia EV6 GT 2022: la presa di ricarica nella zona posteriore dell'auto

CARICA VELOCE La piattaforma E-GMP a 800V permette ricariche ad alta potenza fino a 350 kW, che permettono di passare dal 10% all’80% di carica in meno di venti minuti. Peccato che in Italia colonnine così potenti si contino sulle dita di una mano. Fortunatamente Kia è partner della rete fast charge Ionity, che aumenterà il numero di punti di ricarica presenti sul nostro territorio. Per ora, è già utile sapere che ci sono punti di ricarica ogni 120 km sulla rete autostradale europea.

Kia EV6 GT 2022: ruote da 21 pollici, freni maggiorati, pinze giallo fluo

Gli ordini per Kia EV6 GT apriranno dopo l’estate, con le prime consegne previste entro la fine dell’anno. La sportiva elettrica coreana sarà disponibile in un unico allestimento, al prezzo di 69.500 euro.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 07/04/2022