Kia Sportage ibrida: convince le donne e piace agli europei!

Dopo essersi aggiudicata il premio Women's World Car of the Year 2022, Kia Sportage si conferma uno dei SUV più apprezzati dal pubblico europeo. Una scalata non di poco conto, che ha permesso al crossover coreano di piazzarsi a ridosso della top ten nella classifica dei modelli più venduti nel Vecchio Continente (dati JATO Dynamics report maggio 2022). Il merito è sicuramente del design: innovativo e in forte rottura col passato, ma buona parte del successo va ricondotto alla varietà di motorizzazioni di nuova Sportage, che non a caso è proposta con propulsori elettrificati di ultima generazione: dal mild-hybrid, passando per il full e il plug-in hybrid. Quest’ultima versione è stata oggetto di una nostra recente prova (qui il nostro approfondimento) che ci ha permesso di soppesare attentamente le potenzialità di questo crossover che si ricarica da colonnina o più comodamente dalla spina di casa.

Kia Sportage PHEV: 3/4 frontale

DOPPIA ANIMA Cuore del sistema di nuova Kia Sportage PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) è il suo motore 4 cilindri 1.6 T-GDI turbobenzina. Un’unità abbinata a un cambio automatico 6 rapporti che sviluppa una potenza massima di 180 CV per 265 Nm di coppia. Il tutto ripartito su entrambi gli assi grazie al supporto di un motore elettrico sincrono da 91 CV di potenza in grado di portare l’output complessivo del sistema ibrido a 265 CV e 350 Nm. Numeri non certo banali resi possibili dall’accoppiata vincente fra benzina ed elettroni. Nello specifico Sportage PHEV monta una batteria al litio da 13,8 kWh, un accumulatore capiente che nella vita reale consente di percorrere in modalità 100% elettrica poco meno di 60 km. In questa maniera si accede con più tranquillità nei centri storici di molte città, ma il risvolto della medaglia porta in eredità più peso da movimentare. Gli accumulatori gravano infatti per 140 kg sulla bilancia, ma giocando un po' con il pedale dell’acceleratore e ricaricando il più spesso possibile, i vantaggi dell’ibrido plug-in riescono comunque a incidere sul portafoglio.

Kia Sportage PHEV: il propulsore ''ibrido''

IL PORTAFOGLIO RINGRAZIA Certo, in un periodo dominato dai rincari sul costo dell’energia tocca sborsare un po’ di più per le ricariche elettriche, ma anche affidandosi a una colonnina pubblica in corrente alternata (basta una postazione da 7 kW, visto che il caricatore interno è da 7,2 kW) si spendono all’incirca 8 euro (prezzo calcolato su tariffario Enel X di 0,58 euro/kWh). La ricarica alla massima velocità dura poco meno di due ore, un tempo che aumenta se ci si collega alla presa Schuko di casa. In questo caso per ripristinare completamente la batteria a 2,3 kW servono 6 ore, ma la fatica è comunque compensata da una spesa davvero irrisoria che si avvicina ai 5 euro. La possibilità di usare la corrente per movimentare Sportage plug-in aiuta anche nei lunghi spostamenti (l’autonomia complessiva dell’auto con serbatoio di benzina pieno e batteria carica supera agevolmente i 540 km), con l’elettrico che entra in causa per supportare il termico nei momenti in cui è richiesta maggiore spinta. In questa maniera si riesce dunque ad azzerare la fatidica ''ansia da ricarica'' che spesso colpisce chi utilizza un’auto 100% elettrica.

Kia Sportage PHEV in carica

C'È ANCHE DIESEL! Attualmente Kia Sportage è disponibile (oltre che in versione plug-in hybrid) con motorizzazione GPL, mild-hybrid anche Diesel (qui la nostra prova) e full-hybrid. Sistemi propulsivi profondamente differenti tra loro, ma che se utilizzati nella maniera corretta, consentono di ridurre emissioni inquinanti e consumi. I prezzi di listino partono dai 30.500 euro della entry-level Business benzina mild-hybrid e arrivano ai 53.000 euro della top di gamma GT-Line Plus PHEV.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 18/08/2022