Hyundai Ioniq 6: la berlina/coupé evolve il concetto di auto elettrica (video)

L’ELETTRICA (HYUNDAI) CHE NON C’ERA Un numero in più, da 5 a 6… da Ioniq 5 a Ioniq 6 e il concetto di auto elettrica del nuovo corso Hyundai si evolve, questa volta soprattutto lato design, ma non solo. Stessa tecnologia della Ioniq 5, poi ne parliamo, ma le linee tese e squadrate lasciano spazio a un profilo a tutto tondo e superfici levigate.

Nuova Hyundai Ioniq 6: l'elettrica coreana dal design anticonvenzionale

La forma è quella di una grande berlina/coupé con elementi che però sottolineano la parentela con la Ioniq 5. Davanti, una linea pulita, ma più affilata, ci sono i fari Pixel LED, niente griglia ma dei flap attivi in basso che si aprono e chiudono per convogliare aria e rinfrescare il pacco batterie, oppure migliorare il Cx, che è di 0,21! Un valore da record, grazie anche al fondo carenato, ai grandi cerchi in lega aerodinamici e ai deflettori laterali. Bello il design, mi piace questa soluzione del tetto così raccordato alla coda. Ci sono superfici lisce con maniglie a filo carrozzeria, ma anche specchietti… che non sono specchi, ma telecamere. Tutto è in funzione dell’aerodinamica, importantissima su un’auto elettrica. E dietro, ci sono un lunotto bello inclinato, lo spoiler (che è trasparente, ancora a vantaggio dello stile) e una piccola appendice appena più sotto. Anche queste sono soluzioni super efficaci in termini di aerodinamica, ma perfino di look, che è davvero qualcosa di nuovo e fuori dagli schemi classici. Un altro aspetto che trovo innovativo è sottolineato dai giochi di luce delle barre luminose a LED: in tutto si contano più di 700 punti luminosi sull’auto per illuminazione, sicurezza e interazione fra passeggeri e macchina.

Nuova Hyundai Ioniq 6: carrozzeria modellata in funzione dell'aerodinamica

L’abitacolo alza l’asticella a livello di comfort. Prima di tutto c’è uno spazio super abbondante. Qua abbiamo 4,86 metri di lunghezza, 1,88 di larghezza e 1,50 di altezza, ma è il passo di 2,95 metri che gioca un ruolo fondamentale. Davanti e dietro comfort a 360 gradi, ma anche tanta tecnologia e attenzione all’ambiente. Confermo che il nuovo corso di Hyundai si conferma con una percezione di qualità davvero elevata. Sedili super comodi, tanti comandi touch e vani portaoggetti, materiali di rivestimento sostenibili, tinture naturali, pellami riciclati, addirittura tappetini ricavati dalle reti da pesca, anch’esse riciclate.

Nuova Hyundai Ioniq 6: interni spaziosi e con rivestimenti eco-sostenibili

Il cockpit rispecchia quello della Ioniq 5 con i due display da 12,3” per quadro strumenti e infotainment racchiusi in un’unica cornice. Da qui posso tenere sotto controllo tutte le funzioni dell’auto e comandare il sistema infotelematico oltre alle telecamere di guida assistita e parcheggio. Naturalmente la connessione internet permette di aggiornare e gestire l’auto, anche da remoto, Over-the-Air oppure con l’App Hyundai. Un’altra novità è il volante interattivo, che grazie a quattro LED indica quando la batteria è in carica oppure mi fornisce un feedback visivo o mi indica il profilo di guida selezionato. Insomma, un passo avanti verso l’interazione uomo-macchina, che tradotto in parole povere significa vita sempre più facile e comoda a bordo. Infine, la Ioniq 6 è predisposta per il sistema V2L (Vehicle to Load), che permette di usare la riserva di energia delle sue batterie per ricaricare oggetti come Laptop, cellulari, ma anche monopattini o, addirittura, bici elettriche.

Nuova Hyundai Ioniq 6: volante interattivo e doppio display da 12,3''

Lato tecnologico, la Ioniq 6 rispecchia la… gemella diversa Ioniq 5. Entrambe sono costruite sulla piattaforma modulare elettrica E-GMP, che darà vita ad altri modelli. Questa berlina-coupé può montare batterie da 53 e 77,4 kWh, avrà trazione anteriore oppure integrale grazie a un secondo motore elettrico posteriore, potenza di 151, 228 e 325 CV e un’autonomia da 429 fino a oltre 610 km. Grazie al caricatore di bordo compatibile con le colonnine superfast a 350 kW, una ricarica dal 10% all’80% si completa in soli 18 minuti. La Ioniq 6 sarà dispoinibile in tre allestimenti, Progress, Innovation ed Evolution, arriverà a inizio 2023, ma i prezzi non sono ancora disponibili.

Motore elettrico Potenza max 151 - 228 - 325 CV Batteria 53 - 77,4 kWh Autonomia WLTP da 429 a oltre 610 km Trazione 2WD - 4WD Dimensioni 4,86 x 1,88 x 1,50 m Sistema di ricarica fino a 800 V Lancio commerciale primo trimestre 2023 Prezzo da definire

Pubblicato da Alessandro Perelli, 28/09/2022