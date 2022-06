La profezia si è avverata: ecco Hyundai Ioniq 6, elettrica disegnata dal vento

All’inizio c’era lei, la concept elettrica Prophecy, presentata ormai un paio di anni fa da Hyundai in quello che abbiamo definito “non-salone” di Ginevra, dopo l’annullamento della manifestazione svizzera per l’arrivo della prima ondata di Covid-19. Oggi, la casa coreana ha tolto i veli dal suo nuovo modello completamente elettrico della gamma Ioniq.

Hyundai Ioniq 6, visuale laterale

Hyundai la definisce una “streamliner elettrificata”, a sottolinearne le linee disegnate dal vento, con una forma essenziale ed elegante e un coefficiente aerodinamico record di 0,21. Un valore ottenuto grazie al frontale basso, ai deflettori attivi nel paraurti anteriore e agli specchietti laterali sostituiti da telecamere. A questo si aggiungono i due spoiler posteriori, uno alla base del lunotto e l’altro sopra i gruppi ottici, e le prese d’aria laterali integrate nel paraurti. Sotto la vettura, il sottoscocca è completamente ricoperto per evitare turbolenze. In base al modello, i cerchi avranno dimensioni da 18” a 21”.

Hyundai Ioniq 6, silhouette aerodinamica

700 PIXEL Uno dei tratti caratteristici di Ioniq 5 è dato dai gruppi ottici posteriori realizzati con i Parametric Pixel luminosi, elemento che torna ancor più evidente nella Ioniq 6: sono infatti oltre 700 i “quadratini” a LED presenti all’interno e all’esterno dell’auto: nei fari anteriori e posteriori (con illuminazione dinamica), nelle guarnizioni delle bocchette dell’aria e nella console centrale. Sul cofano anteriore e sul baule posteriore campeggia il rinnovato logo “H” del marchio Hyundai.

Li chiamano “cocoon”, che è un modo gradevole per definire un abitacolo accogliente e avvolgente, proprio come un bozzolo, caratterizzato da linee semplici e pulite, un lungo display che integra gli schermi da 12” di strumentazione e infotainment, i monitor delle telecamere ai lati della plancia, e un sottile tunnel centrale con i comandi di guida.

Hyundai Ioniq 6, sulla plancia si vedono gli schermi delle telecamere

VOLANTE PARLANTE Sulle due razze del volante sono presenti i comandi touch per ADAS e controlli multimediali: al centro si trovano quattro Pixel Lights che “comunicano” con il guidatore. Per esempio, lampeggiano in bianco per indicare che l'assistente vocale è al lavoro, e di vedere quando l'auto è in carica.

QUANTA LUCE! Sempre a proposito di luce, l’elettrica coreana ha una doppia illuminazione ambientale, che permette a chi sale a bordo di scegliere tra uno spettro di 64 colori e sei temi a doppio colore. La modalità “Speed Sync Lighting” modifica l’intensità delle luci in base alla velocità dell’auto.

Hyundai Ioniq 6, gli interni con doppia illuminazione ambientale

VEDO-NON VEDO Per aumentare lo spazio a disposizione dei passeggeri sono stati eliminati i pulsanti delle portiere anteriori. La sensazione di maggior ariosità arriva anche dagli inserti trasparenti su alcune finiture della plancia, sulle tasche porta oggetti delle portiere e sulla copertura inferiore della console centrale.

Il tema del rispetto dell’ambiente e della sostenibilità non è più una parola chiave buona per il marketing, ma un punto fermo della progettazione di ogni nuovo modello, e questo vale anche per la nuova berlina elettrica coreana. Alcuni elementi esterni di Ioniq 6 sono rivestiti da una vernice a pigmenti ricavata da pneumatici fuori uso riciclati, e da vernice a pigmenti di carbone di bambù per la carrozzeria.

Hyundai Ioniq 6, il doppio schermo a centro plancia per strumentazione e infotainment

All’interno, in base all’allestimento, Ioniq 6 prevede rivestimenti in pelle trattata ecologicamente per i sedili e cruscotto, tessuto PET riciclato per plancia e console, vernice bio derivata da oli vegetali per i pannelli porta e moquette in tessuto derivato dal riciclo delle reti da pesca.

Non ci sono ancora informazioni ufficiali né specifiche tecniche sulla Ioniq 6. Sappiamo però che la nuova elettrica coreana condivide la piattaforma E-GMP con la sorella Ioniq 5 e la cugina Kia EV6, e la relativa architettura a 800V, che permette ricariche rapide fino a 350 kW e la funzione Vehicle To Load per utilizzare l’auto stessa come sorgente per caricare altri dispositivi (e anche altre auto, volendo).

Hyundai Ioniq 6, visuale di 3/4 anteriore

BATTERIA E MOTORI È molto probabile che l’auto condivida con le altre elettriche del gruppo motori e batterie: queste ultime, in particolare, con capacità da 58 a 77,4 kWh, che dovrebbero garantire un’autonomia superiore ai 450 km. Vedrà sicuramente la luce una versione con due motori elettrici e trazione integrale, con circa 300 CV di potenza, ma non sono escluse varianti con motore singolo, e persino più potenti (nella linea ad alte prestazioni N).

Appuntamento a luglio, quando ci sarà l’anteprima mondiale di Hyundai Ioniq 6: nel corso dell’evento verranno svelati tutti i dettagli dell’auto, le specifiche tecniche, motori e batterie, e la sua data di arrivo sul mercato.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 29/06/2022