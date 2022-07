Hyundai Ioniq 6, scopri tutto sulla nuova elettrica in diretta streaming

Ne abbiamo già assaggiato le proprietà artistiche e - almeno in parte - le specifiche elettromeccaniche. Di Hyundai Ioniq 6, la nuova full electric che reintrerpreta lo stesso pianale di Hyundai Ioniq 5 (e Kia EV6) in salsa berlina-coupé, è ora il momento di conoscere anche i minimi particolari. Per chi soffre d'insonnia, appuntamento nella notte tra oggi mercoledì 13 e domani giovedì 14 luglio alle ore 3.30. D'altra parte, Ioniq 6, rivale in pectore di Tesla Model 3 (e perché no, di BMW i4), ''parla'' in collegamento da Seoul... La diretta video della world premiere resta in ogni caso a disposizione anche una volta terminato il ''live''. Dove? Qui sotto.

Hyundai definisce Ioniq 6 una “streamliner elettrificata”, a sottolinearne le linee disegnate dal vento, con una forma essenziale ed elegante e un coefficiente aerodinamico record di 0,21. Abitacolo caratterizzato da linee semplici e pulite, un lungo display che integra gli schermi da 12” di strumentazione e infotainment, i monitor delle telecamere ai lati della plancia, un sottile tunnel centrale con i comandi di guida. Molto probabile, in attesa di conferme, che l’auto condivida con le altre elettriche del Gruppo anche motori e batterie: queste ultime, in particolare, con capacità da 58 a 77,4 kWh, che dovrebbero garantire un’autonomia superiore ai 450 km. Vedrà sicuramente la luce una versione con due motori elettrici e trazione integrale, con circa 300 CV di potenza, ma non sono escluse varianti con motore singolo, e persino più potenti. In attesa del ''late night show'', un breve video teaser per scaldare l'atmosfera.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 13/07/2022