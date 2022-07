Hyundai Ioniq 5 N (e forse altro), ci vediamo a metà luglio. Video teaser

Transizione elettrica, evoluzione del concetto di guida sportiva. Estrai le prime due lettere della parola ev-oluzione e avrai in mano un indizio solido di ciò che bolle in pentola presso il reparto N del brand Hyundai, brand sempre più proiettato verso l'auto elettrica in ogni sua declinazione. Negli ultimi mesi già abbiamo sentito voci di una versione ad alte prestazioni del crossover Ioniq 5. Voci sostanzialmente confermate dagli avvistamenti del prototipo Ioniq 5 N in fase di test al Nurburgring. Sull'argomento, Hyundai si era sin qui mostrata riservata. Sembra tuttavia che il tempo del dico-non-dico, vedo-non-vedo, stia volgendo al termine, visto che ora Hyundai cita implicitamente la sua prima elettrica high performance. O dovremmo dire elettriche al plurale?

N PARADE Il video teaser promuove l'N Day 2022 di Hyundai, evento col quale il reparto racing mostrerà, venerdì 15 luglio, le sue credenziali e la sua vision in chiave futura del concetto fun-to-drive. Anche grazie ai nostri scatti spia, è pressoché garantito che Ioniq 5 sarà il primo destinatario elettrico del badge N. Tuttavia...

ENNE BUONE RAGIONI Tuttavia sospettiamo che potremmo ottenere immediatamente un'altra N elettrica, poiché un teaser pubblicato su Instagram (vedi sotto) allude a quella che sembra proprio essere una Hyundai Ioniq 6 dall'ampia ala posteriore. Dopo il reveal di Ioniq 6 la scorsa settimana, subito abbiamo appreso come Hyundai ne voglia costruire anche una versione più maleducata: che il 15 luglio le N-sorprese siano due?

Sei Hyundai Ioniq 6 N

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 06/07/2022