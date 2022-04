Hyundai Ioniq 5: in livrea Martini Racing sembra una Lancia Delta HF Integrale

Uno dei punti di forza di Hyundai Ioniq 5 è senza ombra di dubbio il design. Con le sue forme squadrate e geometriche ha stupito il pubblico, guadagnandosi il consenso della critica anche grazie a un look con chiare contaminazioni vintage. Per sottolineare ancor di più lo stile retrò dell’auto, il proprietario di questa Ioniq 5 ha deciso di applicare alla full-electric coreana le gloriose insegne del team Martini Racing (qui l'intervista all'AD Lancia Luca Napolitano). L’esperimento sembra davvero riuscito, tanto che l’auto a un primo sguardo sembra proprio una versione 2.0 dell’indimenticabile Lancia Delta HF Integrale.

Hyundai Ioniq 5 in livera Martini Racing

LIVREA DA CAPOGIRO Davvero impossibile non rimanere stregati dal grande logo Martini su cofano e portiere e dalle strisce multicolori che corrono lungo le fiancate per raccordarsi al posteriore. Con tutte queste suggestioni la memoria corre agli anni d’oro dei trionfi Lancia firmati Cesare Fiorio, Juha Kankkunen e Miki Biasion. La Hyundai Ioniq 5 ''Martini Racing'' è attualmente in vendita presso il Central Garage Glarus a Glarona, in Svizzera, a un prezzo di 61.900 franchi svizzeri (circa 60.185 euro al cambio attuale). L’auto è stata immatricolata per la prima volta a febbraio e ha percorso appena 500 km. La Ioniq 5 è equipaggiata con un pacco batteria da 72,6 kWh ed è spinta da due motori elettrici in grado di erogare una potenza massima di 305 CV per 605 Nm di coppia (qui la nostra prova su strada). Per raggiungere i 100 orari bastano appena 5,2 secondi.

Hyundai Ioniq 5 in livera Martini Racing: interni

REGINA DEL CONFORT Stupefacente all’esterno, ma altrettanto interessante all’interno. L'abitacolo di Hyundai Ioniq 5 è rivestito infatti in pelle vegana nera, più elegante rispetto alla tinta bianca standard. Tra gli aspetti più sorprendenti di quest’auto vanno sicuramente annoverati: il pavimento piatto, la penisola centrale scorrevole, i sedili anteriori reclinabili, il volante a due razze, il quadro strumenti digitale e l'ampio schermo dell'infotainment. Un salottino comodo, elegante, ma soprattutto spazioso che sfrutta al meglio le caratteristiche dell’innovativa piattaforma E-GMP.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 21/04/2022