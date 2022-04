Hyundai Santa Fe, quinta generazione prima del previsto? Il nuovo logo

Il big SUV soffre la pressione di Tucson. Nuova Santa Fe in vendita già nel 2023? Ecco cosa dovrebbe cambiare, e cosa invece no

Concorrenza interna in pressing asfissiante, urge un'accelerazione dei programmi. Secondo quanto riporta The Korean Car Blog, pare che Hyundai stia correggendo la propria agenda e stia già lavorando a nuova Santa Fe, la cui quinta generazione arriverà sul mercato prima delle previsioni. Per riconquistare il peso specifico che storicamente le appartiere, Santa Fe nuova maniera le proverà tutte. Anche modificare lo ''scudetto'' Hyundai: luminoso e bidimensionale. Un po' come nella foto (vedi cover) pubblicata dal magazine coreano. O nel rendering qui sotto.

ULTRA RESTYLING Come noto, nel 2020 Hyundai ha cercato di imprimere slancio alle vendite del proprio SUV di grandi dimensioni sottoponendolo a un pesante restyling, tanto che la Santa Fe oggi in commercio è più vicina a un modello completamente nuovo, piuttosto che al classico aggiornamento di circostanza. Perché diverso da prima è il design, ma diversa da prima è anche la piattaforma stessa, ora in grado di ospitare due differenti declinazioni di propulsione ibrida. La semi-rivoluzione, al pubblico è piaciuta. Ma non tanto quanto, forse, si aspettavano a Seoul.

FRATELLI COLTELLI I problemi per Santa Fe hanno origine anche all'interno della stesso ''spogliatoio'' Hyundai: nuova Tucson è cresciuta di dimensioni e propone a sua volta sia il full hybrid, sia il plug-in. Mettici che nuova Kia Sportage, per rimanere all'interno del Gruppo, da quest'anno raddoppia la pressione normalmente esercitata da Kia Sorento.

LA MIGLIOR DIFESA Il contesto avrebbe insomma convinto il brand a premere sul gas e lavorare al progetto di Santa Fe atto quinto a tappe forzate. Inizialmente attesa non prima del 2024, la nuova release dell'ammiraglia Hyundai della gamma a guida alta (almeno per l'Europa) potrebbe vedere la luce 8-10 mesi prima, già nel corso del 2023, coi primi prototipi che popoleranno le strade e i Centri prove già nel corso del 2022. A evolvere, saranno stile (non solo il nuovo logo) e contenuti interni tecnologici. Non i motori: quelli sono al pari. Presto, maggiori dettagli.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 04/04/2022