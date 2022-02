Hyundai Kona 2023: il B-SUV coreano ai primi collaudi, ecco come sarà

INIZIANO LE PROVE DEL NUOVO MODELLO Aria di novità per la Hyundai Kona, bestseller della Casa coreana che è stata immortalata sotto forma di prototipo durante i test invernali sul ghiaccio della Scandinavia. Il muletto è decisamente mimetizzato e questo fa comprendere come lo sviluppo sia in pieno svolgimento, tanto che il suo probabile debutto è fissato non prima del 2023. Sebbene questo prototipo sembri essere un modello alimentato a combustione interna per il tubo di scarico visibile in coda, è praticamente certo che Hyundai continuerà a offrire una variante 100% elettrica del crossover compatto.

Nuova Hyundai Kona: lancio previsto non prima del 2023

VEDI ANCHE

SARÀ UN PO' PIÙ GRANDE DI ADESSO Dall'aspetto di questo muletto, sembra che le dimensioni siano diventate più abbondanti rispetto all’attuale generazione. La Kona di oggi misura circa 4,2 metri di lunghezza per 1,5 metri di altezza, giusto per intenderci. Tutti i modelli sono larghi 1,8 metri e hanno un passo di 2,6 metri. Con Hyundai, che ora offre la Bayon in Europa e la nuova Tucson, che vanta dimensioni maggiori di prima, sembra ovvio che anche la Kona possa guadagnare qualche centimetro. La porzione anteriore del prototipo che vedete nelle foto, mostra il design del faro sdoppiato con il gruppo ottico principale montato più in basso sul paraurti e le luci diurne sistemate più in alto. Questa soluzione stilistica dà seguito a quella che ha debuttato sulla Kona del 2017, in assoluto la prima Hyundai a presentare il design dei doppi fari. Da allora questo elemento di stile è stato adottato da altri modelli del costruttore asiatico come Santa Fe e Tucson. Rispetto all'attuale Kona, questo prototipo ha anche un gruppo ottico più verticale. La fiancata non sembra mostrare particolari differenze dal modello di oggi; tuttavia, il passo appare leggermente allungato mentre gli sbalzi non sembrano più lunghi di quelli del modello attuale.

Nuova Hyundai Kona: il lato B ancora molto mimetizzatoDIETRO NON SI LASCIA VEDERE La parte posteriore del prototipo è quasi interamente mimetizzata, quindi rimane un mistero quale sarà il suo aspetto definitivo. È difficile dire se le luci posteriori siano posticce o pronte per la produzione, ma sembra che la prossima generazione di Kona potrebbe continuare a offrire anche un'illuminazione a doppio faro posteriore, senza profili luminosi a tutta larghezza come suggerisce la moda più recente. Nell'attuale modello, troviamo un profilo luminoso sottile più in alto, sul portellone, che ospita le luci dei freni e le luci di marcia, nonché un'unità inferiore che ospita le luci di retromarcia e gli indicatori. In termini di offerte di motori, non è chiaro se ci saranno modifiche alla gamma esistente. Però, è di pochi mesi fa la notizia che Hyundai ha messo la parola fine allo sviluppo di motori a combustione, in un’ottica di elettrificazione totale, ma con un piccolo gruppo di ingegneri che prosegue nell’aggiornamento delle unità convenzionali già esistenti.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 22/02/2022