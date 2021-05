CAMBIA PER CONFERMARE LA LEADERSHIP La Hyundai Kona si rifà il trucco e riparte dal successo dei 34.000 esemplari venduti in Italia dal suo debutto nel 2017. Oggi, il segmento dei B-SUV e crossover è affollato ma la coreana è di nuovo pronta alla sfida. Stile più attuale, interni ben rifiniti, e ampia selezione di motorizzazioni elettrificate sono gli argomenti per convincere il pubblico a scegliere ancora lei. Oggi ci concentriamo sulla versione full Hybrid, dopo che vi abbiamo già presentato la mild-hybrid 48V nelle scorse settimane e in attesa di provare l’elettrica, naturalmente. Non mi soffermo sul design, praticamente lo stesso della MHEV, che trovo molto piacevole per i suoi tratti sportivi e moderni. Unica differenza: i cerchi in lega leggera da 18”, specifici per questo modello e il badge identificativo sul portellone, davvero un’inezia.

Quello che interessa, invece, è come se la cava su strada questa versione full-hybrid, con motore elettrico e termico in tandem e la batteria da 1,56 kWh ricaricabile senza spina. Il quattro cilindri millesei benzina, tutto in lega leggera, eroga 105 CV a 5.700 giri per una coppia di 147 Nm a 4.000 giri. Il motore elettrico si spinge fino a 43,5 CV. La potenza e la coppia combinate fra i due propulsori sono di 141 CV e 265 Nm. Il cambio automatico doppia frizione a 6 rapporti e la trazione anteriore completano il quadro tecnico della nuova Kona Hybrid.

FULL HYBRID SOLUZIONE IDEALE PER CHI? Partiamo col dire che la posizione è confortevole, e con una buona visuale davanti per chi sfiora il metro e 80. Questo significa più comfort e sicurezza e la Kona Hybrid conferma al 100% tale sensazione anche durante la guida. La combinazione motore termico più elettrico senza spina è un ottimo compromesso per chi si avvicina al mondo dell’ibrido. Piacere di guida, niente vincoli da ricarica esterna (non tutti possono montare una wallbox a casa o avere facile accesso alle colonnine pubbliche), ottimi consumi, ma anche libertà di circolazione in caso di restrizioni, sono la soluzione giusta per convincere gli indecisi. Su strada lo spunto è vivace e nel traffico la macchina è a suo agio. Saranno le dimensioni tutto sommato compatte (è lunga circa 4,2 metri), il raggio di sterzata ridotto, l’azione combinata dei due motori o i rapporti del cambio ben accordati all’erogazione, ma la coreana è agile nelle code e facile da parcheggiare. Piace questa sua vocazione urbana perché non tradisce le aspettative di mobilità alla portata di tutti, ma con un occhio di riguardo ai bassi consumi.

CON L'ELETTRICITÀ ABBATTE I CONSUMI Con la batteria carica si parte con il motore elettrico, che viene spesso chiamato in causa negli stop&go se non si spinge troppo sull’acceleratore. Il quattro cilindri diventa quasi attore non protagonista, a patto di prendersela comoda, altrimenti torna subito alla ribalta. Risultato? Il computer ha evidenziato un valore di circa 4,8 litri/100 km (20,8 km/l), che salgono a 5,5 l/100 km (18,2 km/l) con una guida più in scioltezza. E se è vero che la piccola batteria si esaurisce rapidamente, è altrettanto vero che si rigenera facilmente, per esempio con una guida più scorrevole, sfruttando appena possibile frenate e inerzia nei rallentamenti. È sufficiente un pizzico di tirocinio per imparare. Per esempio, usando correttamente i paddles al volante che permettono di aumentare o diminuire la frenata rigenerativa in modalità di guida Eco (in Sport consentono i cambi marcia). Lato performance, la Kona Hybrid si disimpegna con un onorevole 0-100 coperto in 11,3 secondi, per una punta velocistica di 160 km/h.

PIACEVOLE NEL TRAFFICO E FUORI CITTÀ Uscire dai centri urbani significa alzare un po’ il ritmo e la Kona offre un buon comportamento anche qui. È vero, pesa quasi 1.500 kg e la cavalleria deve fare gli straordinari per farla galoppare, ma se non le si chiede troppo restituisce sensazioni positive. Allunga dolcemente, le sospensioni soffocano i colpi dell’asfalto rovinato e tengono saldo l’assetto in curva, per una bella stabilità nei cambi di direzione. Buona anche la frenata, grazie alla modulabilità del pedale e con un impianto resistente alle sollecitazioni di un uso quotidiano.

Detto del piacevole equilibrio dinamico, puntiamo l’attenzione sul comfort fatto di un abitacolo spazioso per quattro, con un bagagliaio che però non spicca per capienza, con un volume da 361 a 1.143 litri reclinando gli schienali posteriori. La qualità degli interni si tocca con mano grazie a rivestimenti piacevoli e robusti. Per esempio, la pelle dei sedili di questa versione al top della gamma è molto morbida e gradevole al tatto.

La plancia è moderna con il quadro strumenti LCD da 10,25” e il touchscreen (sempre da 10,25” per l'allestimento top di gamma XClass), del sistema infotainment connesso al web per i servizi telematici BlueLink e compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. Lato sicurezza, la coreana è equipaggiata con numerosi accessori per la guida assistita di livello 2 come frenata automatica di emergenza, mantenitore di corsia, monitoraggio angolo cieco, riconoscimento veicoli, pedoni e segnali stradali.

La Kona Hybrid è disponibile in tre allestimenti XTech da 27.150 euro, XLine da 28.950 euro e la top di gamma XClass, come quella di questa prova su strada, da 32.750 euro esclusi eventuali ecobonus e incentivi promossi dal costruttore coreano.