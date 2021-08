LA FAMIGLIA CRESCE Si completa la gamma di Hyundai Santa Fe, il SUV di segmento D della casa coreana, con l’arrivo della versione ibrida plug-in, che abbiamo avuto modo di guidare all’inizio dell’estate. Per scoprirla e conoscerla più da vicino, non possiamo che rimandarvi alla nostra prova speciale - anche video!

IL POWERTRAIN Hyundai Santa Fe PHEV è mosso da un powertrain che unisce il 1.6 benzina quattro cilindri da 180 CV e 265 Nm di coppia con un motore elettrico da 91 CV e 304 Nm di coppia, per una potenza combinata di 265 CV e 350 Nm. Il cambio è un automatico a sei rapporti con tecnologia “shift-by-wire”, mentre la trazione è integrale. La batteria ha una capacità di 13,8 kWh che garantisce un’autonomia nella sola modalità elettrica fino a 58 km (omologati nel ciclo WLTP).

TOP DI GAMMA Come per le motorizzazioni a gasolio e full hybrid, Hyundai Santa Fe ibrida plug-in è disponibile solo nell’allestimento top di gamma XClass, che prevede fari full LED, cerchi in lega da 19”, tetto panoramico elettrico, interni in pelle, sedili anteriori ventilati e riscaldati, sedili posteriori riscaldati, cruscotto digitale da 12.3” e sistema di navigazione con display da 10.25” (con Apple CarPlay e Android Auto), retrocamera e sistemi di guida assistita Hyundai Smart Sense con guida assistita di secondo livello.

PREZZI Il prezzo di listino di Santa Fe Plug-in Hybrid è di 61.000 euro, che Hyundai propone a 52.000 euro in caso di permuta o rottamazione di un veicolo usato immatricolato da almeno 10 anni, grazie alle offerte della casa che si sommano agli incentivi statali 2021 (con offerte specifiche anche per la gamma “i” di Hyundai). Aderendo al finanziamento Hyundai i-Plus l’auto può essere acquistata con un anticipo di 19.250 euro e quote da 369 euro al mese per 36 mesi, comprensive di polizza furto e incendio. Dopo tre anni i clienti sono liberi di scegliere se tenere l’auto, sostituirla con un nuovo modello Hyundai, o restituirla. Come per tutte le altre Hyundai vendute in Italia, la garanzia è di 5 anni o km illimitati, mentre per la batteria sono 8 anni o 160.000 km.