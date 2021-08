CAMPAGNE NON STOP Dopo che a fine luglio (un mese nero per il mercato) il governo ha rifinanziato l’ecobonus per l’acquisto di nuove automobili poco inquinanti, le case si sono immediatamente attivate per proporre una serie di offerte che affiancano quelle degli incentivi statali 2021.

SOLO SE ROTTAMI Hyundai, per esempio, ha deciso di lanciare la campagna Maxi Rottamazione, che per tutto il mese di agosto raddoppia il valore dell’ecobonus statale, offrendo fino a 6.800 euro di vantaggi per i clienti che rottamano un’auto più vecchia di 10 anni, ossia immatricolata prima del 31 dicembre 2010.

I MODELLI La campagna si applica ai modelli “i” della casa coreana, ossia i10, i20 (di cui proprio ieri è stato presentato il nuovo allestimento Techline) e i30. A questi si aggiungono anche il SUV compatto Kona e il nuovo crossover Bayon, che abbiamo recentemente messo alla prova.

PREMIO FEDELTÀ In aggiunta all’operazione Maxi Rottamazione e agli sconti dedicati ai modelli in gamma, Hyundai offre anche un Voucher Loyalty che premia coloro che già guidano un’auto della casa: chi già possiede una vettura Hyundai nel proprio nucleo familiare può usufruire di un ulteriore sconto fino a 750 euro, variabile in base al modello prescelto.