L’OSTACOLO PIÙ GRANDE I tempi di ricarica rappresentano - insieme alla carenza di infrastrutture - uno dei principali ostacoli alla diffusione delle auto elettriche. Aiutano, in questo senso, le colonnine di ricarica rapida in corrente continua, che permettono di fare il pieno (o quasi: si arriva solitamente intorno all’80%, poi la potenza erogata cala per non surriscaldare troppo le batterie) in una manciata di minuti, invece che in qualche ora.

FINO A 350 KW Tra le più performanti colonnine di ricarica in corrente continua (DC) ci sono quelle del consorzio Ionity, che arrivano a erogare fino a 350 kW di potenza. Al momento ce ne sono 358 sparse in tutta Europa (come da sito ufficiale), con l’obiettivo di aumentare considerevolmente il loro numero nei prossimi anni.

LE TARIFFE I possessori di auto elettriche Hyundai fanno già parte del network Charge myHyundai, che permette di accedere a oltre 250mila stazioni di ricarica in tutto il Vecchio Continente, comprese le colonnine ad alta potenza (HPC) di Ionity. La casa coreana ha poi attivato due nuovi pacchetti a canone mensile fisso e tariffe agevolate per le colonnine di Ionity:

Premium : canone mensile di 13 euro, costo di ricarica pari a 0,29 €/kWh

: canone mensile di 13 euro, costo di ricarica pari a Lite: canone mensile di 4,5 euro, costo di ricarica pari a 0,52 €/kWh (disponibile dall’autunno)

Considerate che un kWh alle colonnine Ionity costa normalmente 0,79 €: questo vuol dire che il costo del canone Premium viene ammortizzato con soli 26 kWh di ricarica, metà batteria di un’auto elettrica media. Il costo del canone Lite viene invece ammortizzato dopo appena 16 kWh di ricarica.

SPECIALE PER IONIQ I possessori della nuova Ioniq 5, la nuova BEV di Hyundai (qui la nostra anteprima video), e tutti coloro che ne acquisteranno una entro il 31 dicembre di quest’anno, riceveranno due anni di abbonamento gratuito al pacchetto Ionity Premium. Con le colonnine HPC di Ionity, la batteria di Ioniq 5 si ricarica dal 10 all'80% in 18 minuti. Per caricare cento km di autonomia bastano cinque minuti.